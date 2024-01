Os condomínios Vida Nova 1 e 2 na região

da Praia Azul em Americana seguem com problemas no fornecimento de água na manhã desta segunda-feira.

O problema vem desde sexta-feira. No sábado, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) informou ao NM que “Foram feitas algumas manobras e por esse motivo pega ar na rede, as equipes estão na rua (tirando os bolsões de ar), e assim que terminarem o abastecimento volta ao normal, pois os reservatórios estão com água como mostra a telemetria”.

Os reclamantes falam que a pressão da água está muito baixa e não é capaz de encher as caixas d’água.

Eles reforçaram que o condomínio Vida Nova é para população de baixa renda e que eles estão tendo que comprar água para se manter.

