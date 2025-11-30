Veja o vídeo- Durante apresentação realizada no último dia 14, em Santa Bárbara d’Oeste, o humorista Renato Albani arrancou risadas do público ao fazer piadas sobre Americana.
Em tom leve e descontraído, Albani brincou com situações cotidianas envolvendo a cidade vizinha, gerando repercussão nas redes sociais.
O momento viralizou e dividiu opiniões, mas manteve o tom característico do comediante, que costuma usar referências regionais em seus shows.
Vídeo- humorista ‘zoa’ Americana
