Nova Odessa: idosos atendidos pelo Cras participam de aulão no Parque das Crianças

Atividade conduzida pelo professor Marivaldo encerrou o calendário anual do grupo da Melhor Idade.

Leia + sobre saúde

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer, realizou na quinta-feira (27) um aulão especial no Parque das Crianças para os idosos atendidos pela unidade e para os moradores da Vila da Melhor Idade. A ação, que marcou o encerramento das atividades do ano, integra o calendário esportivo do grupo e foi conduzida pelo professor Marivaldo.

Além de proporcionar atividade física e incentivar a socialização, os encontros mensais que fazem parte do projeto social da Melhor Idade, também reforçam a participação dos idosos em outras iniciativas municipais, como a Academia da Melhor Idade, no Jardim Alvorada.

Vínculos

“Encerrar o ano assim, com todos reunidos, é muito especial. Nosso objetivo é fortalecer vínculos, promover saúde e garantir que os idosos tenham cada vez mais qualidade de vida. Ver a participação e a alegria deles nos motiva a continuar ampliando essas ações,” disse a coordenadora do CRAS, Andreia Cassimiro.

Atualmente, o grupo da Melhor Idade de Nova Odessa reúne aproximadamente 80 idosos, com idades que variam de 60 a 86 anos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP