Eles estão ‘velhinhos’, na casa dos 80 anos, foram prefeitos de suas cidades em mais de um mandato e têm sido procurados por um ou outro nome que quer ‘novidade’ para as eleições de 2028.

Omar Najar (Americana), Zé Maria Araújo Jr (Santa Bárbara) e Manoel Samartin (Nova Odessa) estão aposentados para a política há alguns anos mas são vistos como forças para as eleições de daqui a 3 anos.

Os três terão mais de 80 anos na ocasião e precisariam montar grupo forte para pensar em entrar na disputa novamente.

O meio político mais objetivo vê como altamente improvável as chances de qualquer um deles sequer ser candidato nas suas cidades.

Outro velhinho, este na ativa e ‘virgem’

Também considerado nome de mais idade, Vanderlei Macris (PSDB) será o único dos veteranos da política regional com menos de 80 anos em 2028. Ele deve ir para o PSD e é cotado para ser candidato a prefeito em Americana.

Macris também é o único que não prefeito e, pasmem, candidato entre os nomes da política regional.

