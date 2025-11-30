Prefeitura realiza premiação Destaques Ambientais 2025 na segunda-feira

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e parceiros, realiza nesta segunda-feira (1º), às 9h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, a premiação Destaques Ambientais 2025. A cerimônia reunirá representantes de unidades escolares, entidades, voluntários, personalidades e instituições que promoveram ações efetivas em prol da preservação ambiental no município ao longo do ano.

“O prêmio Destaques Ambientais tem o propósito de homenagear e incentivar os projetos, ações e iniciativas que contribuíram para a conservação e preservação do meio ambiente. A premiação é uma das formas que o município tem de atestar e reconhecer o empenho, a boa vontade e a dedicação das pessoas na promoção da qualidade de vida da população, com projetos de educação ambiental, de conscientização e de sustentabilidade”, explicou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Serão reconhecidos 236 parceiros Amigos do Meio Ambiente, que desenvolveram ações ambientais de relevância em Americana ao longo de 2025. “Todos receberão o certificado de Destaques Ambientais, contemplados com o prêmio Ipê-branco, e serão reconhecidos os melhores projetos ambientais desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. O evento este ano tem formato celebrativo, com apresentações musicais e culturais para comemorar os avanços da Educação Ambiental em nossa cidade”, destacou a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke.

A cerimônia também contará com a premiação do Campeonato de Tampinhas, Lacres e Papel Cartão “Eu junto você também, todos fazendo o bem”, promovido pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), e da campanha “Apaixonados por Árvores”, desenvolvida em parceria com a ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana).

