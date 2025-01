Vídeo: Tubarão 'morde' pé de pescador no Recife

Censurada no OnlyFans por vagina “perfeita”; entenda a polêmica

Fernanda Campos, ex-Fazenda, expôs nas redes sociais uma situação no mínimo inusitada: ela teve fotos íntimas bloqueadas e apagadas pelo OnlyFans – a maior plataforma adulta do mundo – por ser confundida com inteligência artificial.





“Se acharam a minha ppk perfeita, quem sou eu para discordar (risos). Porque dizem que tudo que é gerado pela inteligência artificial é perfeito, não tem defeitos, né? Nos alertas, o site acusa a influencer de produzir as fotos da sua vagina com ajuda de IA. Ela nega e brinca com a situação.“Se acharam a minha ppk perfeita, quem sou eu para discordar (risos). Porque dizem que tudo que é gerado pela inteligência artificial é perfeito, não tem defeitos, né?

Não sei nem o que fazer, estou esperando uma resposta porque não tem nada de inteligência artificial nas fotos, nem filtros e nem retoques”, diz.

Com isso, Fernanda teve que deixar de postar temporariamente seus conteúdos no OnlyFans. Mesmo estando em outras plataformas, como a Privacy, ela já calcula prejuízos porque os gringos preferem assinar o site internacional.

Com isso, Fernanda teve que deixar de postar temporariamente seus conteúdos no OnlyFans. Mesmo estando em outras plataformas, como a Privacy, ela já calcula prejuízos porque os gringos preferem assinar o site internacional.

"Acho que vou deixar de ganhar uns R$ 40 mil por dia", prevê. "Estou postando tudo no Privacy, quem quer me ver não vai passar vontade (risos). Agora vou voltar a gravar com outros criadores e famosos, inclusive fiz uma cena com um funkeiro famoso. Quem sabe não rola collab com alguém da própria Fazenda".Essa não é a primeira vez que Fernanda se envolve em polêmica com inteligência artificial. Enquanto estava em A Fazenda, ela foi vítima de 'deep nude' e teve fotos falsas, nas quais aparece nua dentro do reality, compartilhadas em grupos do Telegram e de WhatsApp, assim como em perfis no X, antigo Twitter.

