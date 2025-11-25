A Vigilância Sanitária de Americana interditou, nesta terça-feira (25), uma lanchonete localizada no Jardim Progresso, após constatar o desvio da atividade para a qual o estabelecimento possuía autorização. Embora licenciada para funcionar exclusivamente como lanchonete, a empresa promovia eventos, gerando perturbação do sossego público. A ação contou com o apoio da GAMA (Guarda Municipal de Americana).

De acordo com a equipe de fiscalização, o local acumulava diversas reclamações de moradores, registradas por meio de boletins de ocorrência e pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão). Diante das irregularidades verificadas, além da interdição, o estabelecimento teve o Certificado de Licenciamento Integrado cassado. Um processo administrativo foi instaurado e poderá resultar em outras penalidades.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde, Antônio Donizetti Borges, destacou que a medida foi necessária para garantir o cumprimento da legislação e a tranquilidade da vizinhança. “A Prefeitura atua para assegurar que os estabelecimentos funcionem dentro do que determina a lei. No caso dessa lanchonete, identificamos práticas incompatíveis com a atividade autorizada, causando transtornos à comunidade. A interdição é uma resposta proporcional às irregularidades encontradas”, explicou.

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira, reforçou que o município mantém fiscalizações contínuas para coibir práticas ilegais. “Nós recebemos inúmeras denúncias e, ao verificarmos os fatos, constatamos o descumprimento das normas sanitárias e de funcionamento. A atuação da nossa equipe, em parceria com a GAMA, é fundamental para proteger a saúde pública e garantir o respeito ao ambiente comunitário”, ressaltou.

A Vigilância Sanitária segue acompanhando o caso até a conclusão do processo administrativo.

