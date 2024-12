Vinhos; opção acessível e sofisticada para presentear no Natal

O Natal, sinônimo de confraternização e momentos únicos, também é uma época marcada pela escolha de presentes que encantam. Nesse contexto, os vinhos se destacam como uma escolha atemporal, simbolizando sofisticação, celebração e cuidado. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), as vendas desse item cresce significativamente nessa época, atingindo aumentos de 12,2%.

E se o objetivo é não errar no presente, Diego Albuquerque, diretor Comercial da Asa Branca, indústria pioneira no engarrafamento de vinhos no Ceará, destaca os principais pontos a serem considerados para acertar na seleção da bebida. “Escolher o vinho ideal no Natal requer atenção ao perfil do presenteado, optando por rótulos versáteis e embalagens sofisticadas. Vinhos de regiões consagradas e a orientação de especialistas garantem uma escolha que surpreenda e encante”.

No Ceará, a Asa Branca reforça sua tradição no segmento com opções que agradam diferentes perfis de consumidores.

Como destaque, o tradicional vinho tinto suave O Gaúcho ganhou uma versão premium, desenvolvida para um público mais exigente, com uvas de origem europeia a linha reservado, contempla até quatro variedades de videiras viníferas: Malbec, Tempranillo, Syrah e Chardonnay, o vinho o Gaúcho Tinto Suave Cabernet Suavignon, por exemplo, é uma excelente escolha, oferecendo equilíbrio e uma experiência gustativa que harmoniza perfeitamente com pratos natalinos e queijos finos.

Além disso, os vinhos secos são conhecidos por seu sabor equilibrado e pela ausência de doçura residual, tornando-os uma escolha sofisticada e apreciada por quem já tem certa experiência com vinhos. Eles combinam bem com pessoas que preferem sabores mais complexos e gastronômicos.

Outra opção são os vinhos brancos que destacam-se por sua leveza e frescor, sendo perfeitos para quem busca opções mais suaves e refrescantes. “Eles são excelentes presentes para iniciantes no mundo dos vinhos ou para aqueles que preferem bebidas delicadas e aromáticas. Na harmonização, são ótimos com peixes, frutos do mar, aves e saladas, além de serem uma escolha versátil para climas quentes”, completa Diego Albuquerque.

Benefícios dos vinhos

O vinho, quando consumido com moderação, traz diversos benefícios à saúde. Rico em antioxidantes como o resveratrol, ele ajuda a proteger o coração, promovendo a saúde cardiovascular e reduzindo o risco de doenças crônicas. Além disso, seus polifenóis combatem os radicais livres, contribuindo para a prevenção do envelhecimento precoce. O vinho também pode auxiliar na digestão de refeições mais pesadas, estimular a memória e a função cognitiva, e proporcionar momentos de relaxamento, sendo uma excelente opção para aliar prazer e bem-estar.

Sobre a Asa Branca

Fundada em 1979 pelo visionário Sr. Luis Albuquerque, a Asa Branca trouxe ao Ceará a tradição dos vinhos do sul do Brasil, conectando a cultura nordestina com a rica herança gaúcha. Desde então, a empresa tem se destacado pela qualidade de seus produtos e pela inovação, agora liderada pela segunda geração da família, sob o comando de Marcus Gondim de Albuquerque.

Com uma produção de 1,5 milhão de litros mensais, a Asa Branca emprega mais de 500 colaboradores e oferece uma linha diversificada de produtos, com forte atuação nos mercados do Ceará, Piauí e Maranhão.

