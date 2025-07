Vira-latas são os queridinhos do Brasil, revela PetCenso 2025, da Petlove

Levantamento exclusivo da Petlove, com mais de 1,8 milhão de pets, mostra que SRDs seguem líderes absolutos entre cães e gatos no país.

Pesquisa lista diferentes dados como raças e nomes mais escolhidos por tutores de todo o Brasil

Eles são simpáticos, carismáticos, únicos e os mais amados do Brasil. Os vira-latas, também conhecidos como SRDs, continuam liderando o ranking de pets mais presentes nos lares brasileiros, segundo a nova edição do PetCenso, levantamento exclusivo realizado pela Petlove, maior ecossistema pet do país. A pesquisa, que consolida dados de mais de 1,8 milhão de pets cadastrados nas plataformas da Companhia, incluindo e-commerce, plano de saúde, hospedagem e Clube de Descontos, revela informações inéditas sobre o perfil da população pet no Brasil em 2025. Além das raças mais comuns, o PetCenso também traz recortes por sexo, idade e espécie.

Eles se mantêm no auge!

Desde 2016, os SRDs ocupam o topo da lista entre cães e gatos, e a tendência se confirma mais uma vez. O dado reforça o avanço de uma consciência coletiva em torno da adoção, da inclusão e da valorização da diversidade animal, especialmente em um país onde cerca de 30 milhões de animais vivem em situação de abandono, segundo estimativas da OMS.

No ranking de cães, os SRDs são seguidos por Shih Tzu e Yorkshire Terrier, duas raças pequenas e populares entre quem vive em apartamentos. Entre os felinos, após os SRDs, aparecem o Siamês e o Persa, reforçando a preferência por raças tradicionais e de aparência marcante.

Fêmeas dominam a cena pet

Outro destaque do PetCenso é a predominância de fêmeas. Entre os cães, elas representam 50,9% da base, enquanto os machos somam 49,1%. Entre os gatos, a diferença é ainda maior: 52,6% de fêmeas contra 47,3% de machos.

Os nomes mais escolhidos pelos brasileiros

Entre os nomes preferidos para cães, o top 3 nacional é composto por Mel, Luna e Amora, refletindo uma preferência por nomes curtos e afetivos – e comprovando, também, o dado de que as fêmeas têm dominado o cenário pet. Thor e Luke também aparecem em destaque, indicando forte influência de referências da cultura pop. Outros nomes que figuram entre os dez mais populares são Nina, Maia, Meggie, Pandora e Theo.

Nos gatos, Luna é a campeã de popularidade, seguida por Nina, Mia, Mel e Lua. Entre os machos, Tom, Simba, Chico e Theo ganham espaço.

Na divisão por gênero, os nomes mais escolhidos para cães machos são: Thor, Luke, Theo, Bob e Apolo. Já para as fêmeas, os favoritos são: Mel, Luna, Amora, Nina e Maia. No caso dos gatos, os nomes masculinos mais frequentes são Tom, Simba, Chico, Frajola e Theo; entre as fêmeas, Luna, Nina, Mia, Mel e Lua lideram o ranking.

Raças mais populares entre cães e gatos

Entre as raças definidas, o ranking traz o Shih Tzu na segunda colocação (17%), atrás apenas dos SRDs, seguido por Yorkshire Terrier (6%), Spitz Alemão (5%), Lhasa Apso (3%), Golden Retriever (3%), Pinscher (3%), Dachshund (2%), Pug (2%) e Maltês (2%). A predominância de raças de pequeno porte mostra uma forte influência da urbanização e da vida em apartamentos nas escolhas dos tutores brasileiros.

No universo felino, os números são ainda mais expressivos: 86% dos gatos cadastrados são SRDs. As raças mais populares entre os demais são o Siamês (5%) e o Persa (2%), seguidos por Maine Coon (0,7%), Angorá Turco (0,5%), Ragdoll (0,4%), Angorá (0,3%), American Shorthair (0,3%), Bombaim (0,3%) e Brazilian Shorthair (0,3%).

Veja mais dados abaixo:

Principais raças de cães (Nacional)

SRD 26%

Shih Tzu 17%

Yorkshire Terrier 6%

Spitz Alemão 5%

Lhasa Apso 3%

Golden Retriever 3%

Pinscher 3%

Dachshund 2%

Pug 2%

Maltês 2%

Principais raças de gatos (Nacional)

SRD 86%

Siamês 5%

Persa 2%

Maine Coon 0,7%

Angorá Turco 0,5%

Ragdoll 0,4%

Angorá 0,3%

American Shorthair 0,3%

Bombaim 0,3

Brazilian Shorthair 0,3%

Top 10 Nomes mais escolhidos para pets (Nacional)

Cães

1ºMel

2ºLuna

3ºAmora

4ºThor

5ºLuke

6ºNina

7ºMaia

8ºMeggie

9ºPandora

10ºTheo

Gatos

1ºLuna

2ºNina

3ºMia

4ºMel

5ºLua

6ºTom

7ºAmora

8ºSimba

9ºPandora

10ºChico

