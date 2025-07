DAE fez 97 mil análises no 1º semestre para garantir a qualidade da água em Americana

A água distribuída para a população de Americana passa por tratamento rigoroso, com análises laboratoriais que asseguram sua potabilidade e segurança para consumo. Apenas no primeiro semestre de 2025, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) realizou 97.629 análises nos laboratórios operacional e de controle de qualidade.

“É um trabalho de muita responsabilidade, pois estamos lidando com vidas e a saúde das pessoas. Por isso, seguimos todos os protocolos e são cumpridas todas as etapas deste processo rigoroso, desde a captação da água no rio Piracicaba até às torneiras dos munícipes”, afirma o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

Na Estação de Tratamento de Água (ETA), são feitas análises microbiológicas e físico-químicas 24 horas por dia para monitorar a qualidade do processo e da água distribuída. Os parâmetros avaliados incluem cloro, flúor, alumínio, pH, turbidez e características da água em diferentes estágios de tratamento.

O controle é contínuo: são duas análises de cloro por hora; análises de flúor e pH a cada duas horas; de alumínio, três vezes ao dia; e da turbidez, a cada hora em amostras de água bruta, tratada, decantada e filtrada.

“São dez coletas diárias, desde a captação de água bruta, durante o tratamento e na água distribuída à população. São feitas análises em diversos locais da cidade, percorrendo imóveis residenciais, reservatórios de hospitais, unidades de saúde, terminal rodoviário e Poupatempo”, explica o técnico responsável pelo tratamento, Leandro Gustavo Peccin.

O trabalho segue os critérios da Portaria GM/MS 888/2021 do Ministério da Saúde e é fiscalizado pela Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) e pela Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí).

