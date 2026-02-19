Vítima de roubo de moto põe ladrão pra correr em Sumaré

Homem desarmou um dos assaltantes, menor de idade, e afugentou o outro na quarta-feira na região do Matão

Leia Mais notícias da cidade e região

Na noite desta quarta-feira (18), um homem de 50 anos que sofria roubo de sua motocicleta no Parque General Osório, em Sumaré, reagiu à ação dos dois criminosos. A vítima chegou a desarmar e deter um dos bandidos, de 17 anos, enquanto o outro fugiu antes da chegada policial.

Segundo informações do 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I), o caso foi registrado como tentativa de roubo/ato infracional. A equipe policial foi acionada por pessoas que passavam na Rua Santo Inácio de Loiola após tentativa de roubo de motocicleta no bairro Matão.

Reage

No local, a vítima relatou que reagiu à ação criminosa, conseguiu desarmar e deter um dos envolvidos, enquanto o segundo fugiu antes da chegada da equipe policial. As partes, o armamento e a motocicleta foram conduzidos ao plantão policial do município. A autoridade policial tomou ciência dos fatos e manteve o indivíduo apreendido, permanecendo à disposição da Justiça.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP