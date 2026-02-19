Dupla boliviana é presa por tráfico internacional e lavagem em SBO

Policiais militares apreenderam R$ 59 mil em espécie com acusados em Santa Bárbara

Um caso de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro foi registrado nesta quarta-feira (18) em Santa Bárbara d’Oeste. Dois homens de 28 e 31 anos, que seriam de origem boliviana, acabaram presos em flagrante por policiais militares.

Segundo informações do 19º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I), a ocorrência aconteceu na Rua Guaranis, no Jardim São Francisco, e foi atendida pelo 1° Tenente PM Daversa, os Cabos PM Toledo e Santana, além do soldado PM Yuri.

A equipe recebeu informações de que indivíduos de nacionalidade boliviana estariam transportando entorpecentes da Bolívia para o Brasil, encontrando-se hospedados em um hotel localizado em Santa Bárbara. Diante das informações, os policiais se deslocaram até o estabelecimento, onde realizaram contato e fizeram a abordagem aos dois indivíduos.

Durante busca no quarto ocupado pelos abordados, foi localizada a quantia de R$ 59.652,00 em espécie. Questionados sobre a origem dinheiro e da permanência no país, eles informaram que estariam em viagem de férias pelo Brasil. Na sequência, foi realizada busca no veículo utilizado pelos abordados, sendo localizadas diversas sacolas contendo folhas de coca.

A ocorrência foi apresentada à Polícia Federal de Piracicaba, que assumiu as investigações para apuração de tráfico internacional de drogas e possível lavagem de dinheiro. Foram indiciados J.A.H., de 28 anos, e M.E.C., de 31. Houve a apreensão do veículo, dinheiro e 285 gramas de folha de coca.

