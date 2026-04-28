O Americana Shopping celebra a chegada de uma das mais importantes joalherias do país, a Vivara, que inaugura sua nova operação no empreendimento nesta terça-feira, dia 28.

Reconhecida nacionalmente por seu design sofisticado, qualidade e excelência no segmento de joias e presentes, a Vivara reforça o posicionamento do Americana Shopping como um polo de marcas relevantes, experiências qualificadas e varejo premium na região.

A nova loja chega com um portfólio completo de joias em ouro, prata e diamantes, além de coleções

icônicas que acompanham diferentes estilos, momentos e celebrações da vida.

A marca também é referência em linhas contemporâneas e colaborações exclusivas, ampliando as possibilidades de escolha para o público que busca elegância, significado e sofisticação.

Estratégia

A inauguração representa mais um passo na estratégia de fortalecimento do mix do shopping, que vem ampliando sua oferta de marcas desejadas e experiências diferenciadas para os clientes.

A chegada da Vivara reforça o compromisso do Americana Shopping em oferecer um ambiente de compras completo, conectando moda, lifestyle e conveniência em um único lugar, destaca Marilia Graciela, Gerente de Marketing do Americana Shopping.

A abertura da loja promete movimentar o fluxo de visitantes e marcar o novo momento para o segmento de joias dentro do empreendimento, especialmente com a proximidade de datas comemorativas, quando o consumo de presentes ganha ainda mais força.

A nova unidade da Vivara no Americana Shopping estará aberta ao público a partir do dia 28 de abril a partir das 12h.