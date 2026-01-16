A Vigilância Sanitária de Americana, realizou nesta quinta-feira (15) fiscalização que resultou na interdição de um bar localizado no Jardim Lizandra. O estabelecimento é alvo de reiteradas denúncias por perturbação do sossego público e poderá voltar a funcionar somente após cumprir todas as exigências legais e sanitárias. A operação contou com apoio da Guarda Municipal (GAMA).

O local já havia sido interditado em novembro do ano passado, por não possuir o Certificado de Licenciamento Sanitário e por realizar eventos sem autorização. Posteriormente, o estabelecimento se regularizou, obtendo autorização para funcionar exclusivamente com a atividade de bar, sem a realização de qualquer tipo de entretenimento. Na ocasião, os responsáveis firmaram compromisso de que não promoveriam eventos no local.

No entanto, o acordo foi descumprido, uma vez que o estabelecimento voltou a praticar atividades irregulares. Há registros de boletins de ocorrência da Polícia Militar relatando a realização de um evento com aproximadamente 300 pessoas presentes. Além disso, foram identificadas diversas divulgações nas redes sociais do estabelecimento anunciando esses eventos.

“Situações como essa exigem a adoção das medidas cabíveis, porque estamos falando diretamente da qualidade de vida da nossa população. Quando há descumprimento das regras e desrespeito aos compromissos firmados, não resta alternativa senão agir. Nosso objetivo é garantir que todos cumpram a legislação e que a cidade tenha ambientes seguros e adequados para convivência”, explicou a coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira.

“Nosso trabalho é permanente e envolve diálogo, orientação e, quando necessário, medidas mais firmes para corrigir irregularidades. É importante reforçar que estabelecimentos que atuam dentro da lei não enfrentam esse tipo de problema. A fiscalização existe para resguardar o interesse público e assegurar que as normas sanitárias e administrativas sejam respeitadas em toda a cidade”, acrescentou o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges.