A Vó Bahiana abriu as cartas para a cantora e apresentadora Jojô Todynho e fez um alerta. “Ela está passando pelo inferno astral e eu já tinha a avisado no ano passado que tinham feito magia pra ela, feitiçaria, macumba, entende? Aceite, porque macumba existe e detona uma pessoa”, ressalta. E continua: “Aqui eu vejo problemas na justiça, uma pessoa no seu caminho querendo te derrubar, uma pessoa que até pagou alguém pra te provocar e fazer confusão com você, para te colocar na mídia como uma má pessoa. Abra seus olhos, porque a espiritualidade está te mandando um aviso, Jojô Todynho, de que estão querendo te derrubar, estão armando para você perder contratos e ficar na miséria”. Em resposta na postagem, a funkeira disse “Fica tranquila, minha tia é mãe de Santo @ana.cristinamotta aqui é bate e volta”. Veja aqui: https://www.instagram.com/reel/C43KrIqgkVD/ Vó Bahiana adverte que há quatro pessoas na mídia que estão juntas para derrubá-la, para “queimar o filme” da artista. “Abra seus olhos, minha filha. Axé!”, finaliza.