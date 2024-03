Com maior disposição dos brasileiros para viagens de passeio, o turismo nacional registou um crescimento de 7,8% em 2023, segundo a Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo). O cenário não é diferente na Região Metropolitana de Campinas (RMC). No ano passado, os moradores da região gastaram R$ 2.194.257 bilhões com viagens, alimentação, transportes e hotéis, uma alta de 11,3% na comparação com 2022 (R$ 1.970,816). Na cidade de Campinas, a alta chegou a 5,4%.

Os números divulgados nesta semana fazem parte do Índice de Potencial de Consumo, elaborado pelo IPC Maps, com base nos indicadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Quando analisado os dados das 20 cidades da RMC, o Índice de Potencial de Consumo consolidado aponta que o maior valor do total foi feito pela classe B (R$ 1.165.059 milhão (alta de 14,8% sobre o ano anterior). A classe A desembolsou R$ 529.809 milhões (crescimento de 23,7% em relação a 2011). A população da Classe C desembolsou R$ 486.954 (queda de 5,6%), enquanto as classes D/E, juntas, somaram R$ 30.433 milhões (retração de 3,4%)

Em Campinas, o Índice de Potencial de Consumo consolidado somou R$ 847.118 milhões. A classe B foi a que mais gastou em lazer de turismo: R$ 434.463 milhões (alta de 9,1% sobre o ano anterior. A Classe A desembolsou R$ 233.140 milhões, mas o crescimento em relação a 2011 foi superior (13,6%). A população da Classe C gastou R$ 169.515 (queda de 10%), enquanto as classes D/E, juntas, somaram R$ 9.998 (retração de 13,6%)

Para Luís Felipe Campos Almeida, presidente do Campinas e Região Convention & Visitours Bureau (CRC&VB), os dados reforçam a percepção do setor com o aquecimento do turismo regional, especialmente o de hotelaria. “A taxa de ocupação média em janeiro e fevereiro, dois meses mais calmos, já surpreenderam, o que indica um mercado em aquecimento, com shows e eventos, que movimentam a trazem um dinamismo para os hotéis, eventos e outros segmentos de negócios”

O aquecimento dos gastos com o turismo na RMC está no radar dos empresários e empreendedores. Eduardo Porto, um dos sócios das agências de turismo Sports Trip (focada para eventos esportivos) e das unidades da Azul Viagens em Valinhos e Mogi Guaçu, conta que o turismo nacional e regional vem aumentando ano a ano. “Este crescimento fez com que investíssemos nesse segmento, abrindo além dessas duas unidades, outras em cidades como Paulínia e Limeira e Jaú”.