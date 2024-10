Volume extra entrega procurado da Justiça no Vista Alegre

O volume extra na linha da cintura entregou um homem que era procurado pela Justiça na tarde desta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste.

O homem foi averiguado pelo volume extra quando caminhava no meio da rua.

O caso aconteceu no Jardim Vista Alegre por volta das 14h30 e o rapaz já devia pra Jusiça, por isso foi ‘guardado’.

Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’oeste-SP

EQUIPE 01 VTR 25 🚨SUBINSPETOR LACERDA 🚨GCM PEREIRA

MOTOS 11,10 e 02

🚨GCM BRANDÃO 🚨GCM ALEHANDRO 🚨GCM LIMA

DATA: 24/10/2024 HORA: 14:40

LOCAL: RUA VITÓRIO PADOVESE , 397 – JD. VISTA ALEGRE

🛑 CAPTURA DE INDIVÍDUO PROCURADO PELA JUSTIÇA

A equipe em patrulhamento preventivo pelo local citado , deparou-se com um indivíduo posteriormente identificado como A. (24 anos) , com um volume em sua linha de cintura , que foi abordado para averiguação.

Realizada a busca pessoal no mesmo , nada de ilícito foi constatado , porém ao qualifica-lo e lançar suas informações no banco de dados , foi verificado que o mesmo constava como procurado (civil 5478/1968). Para minimizar o risco de fuga e resguardar a integridade própria e da equipe , foi algemado conforme o decreto 8858/16 e conduzido ao 3° D.P. , onde foi dado cumprimento no referido mandado.

