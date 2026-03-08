O banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, se tornou o personagem da semana extrapolando a economia e política nas conversas do dia a dia dos brasileiros.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As conversas vazadas pela ação da Polícia Federal mostram suas conversas com a então namorada oficial, Martha Graeff e supostas namoradas- entre elas uma atriz global.

Linguagem e violência

As mensagens íntimas de Daniel Vorcaro para sua “namoLada” Martha Graeff, como “Peleleca vai estar cabelo branco e eu chupando” foram obtidas pela PF ao apreenderem seu celular na Operação Compliance Zero.

As conversas de Vorcaro vazadas também assustaram por ter a sugestão de violência contra aqueles que seriam seus adversários políticos.

Vorcaro na cadeia

Ele foi fotografado sem barba e com o cabelo aparado após dar entrada no sistema prisional de São Paulo. As imagens foram registradas no Complexo Penal II de Guarulhos e divulgadas pela Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP).

O empresário foi detido durante a Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal.

A imagem do banqueiro, já sem barba e com aparência diferente daquela exibida em registros públicos anteriores, passou a circular após os procedimentos de admissão no sistema carcerário.

Ao chegar à unidade prisional, Vorcaro foi submetido aos protocolos padrão aplicados a todos os custodiados, que incluem identificação, revista, registro fotográfico e adequação às normas internas da unidade.

Leia Mais notícias do Brasil