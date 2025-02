Por meio de recursos da Lei Paulo Gustavo, o Grupo de Teatro Mirabolantes estreiou nesta semana a websérie “Cozinha Mirabolântica” – uma nova e divertida experiência culinária, prometendo conquistar os espectadores com sua abordagem criativa e personagens carismáticos.

A série de exibições segue nos dias 24 de fevereiro, 3 de março e 10 de março, sempre às 14 horas, no canal do YouTube da produção do Grupo de Teatro Mirabolantes (www.youtube.com/@mirabolantesprod).

A trama gira em torno dos chefs Marcelo e Ferdinando, interpretados pelos atores Thiago Oliveira e André Lima, que transformam a cozinha em um palco de diversão e surpresas. A cada episódio, um convidado especial se junta à dupla para criar pratos inovadores e saborosos, sempre com um toque teatral e recheado de humor.

A produção é assinada pelo Buck Studio, com Thiago Oliveira à frente da direção, roteiro compartilhado entre Oliveira e André Lima, e captação, edição e finalização também a cargo do Buck Studio. O projeto conta ainda com a coordenação geral de Amauri de Oliveira e apoio de um time de profissionais, incluindo o assistente de produção Arlindo Duarte e o intérprete de Libras Jackson da Silva Souza.

A web série foi viabilizada por meio da Lei Paulo Gustavo, com recursos do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

Serviço:

Websérie “Cozinha Mirabolântica” | Lei Paulo Gustavo

Dias 17 e 24 de fevereiro e 3 e 10 de março, sempre às 14 horas

Canal: www.youtube.com/@mirabolantesprod

Classificação: Livre

Documentário “A folia na terra da Dona Margarida” terá reexibição na próxima terça

O documentário “A folia na terra da Dona Margarida” terá sua reexibição gratuita no dia 25 de fevereiro, terça-feira, às 15 horas, no Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux, localizado no Conjunto Roberto Romano. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, o filme foi lançado na quinta-feira (13), na Estação Cultural, e contou com coordenação geral e roteiro de Kethlen Rose Inácio da Silva e produção audiovisual e roteiro de João Marcelo Hansser.

O documentário busca reforçar a importância do Carnaval como uma manifestação cultural democrática, trazendo registros dos bastidores da festa sob a ótica do Bloco Apareceu a Margarida e desafios enfrentados pelos blocos e escolas de samba.

Foram registradas histórias de figuras icônicas, como “Seu Vadô” de Oliveira e Neide de Oliveira, Dito Preto, Jura e Azulão, entre outros, além do historiador Carlos Angolini. O média-metragem também faz uma homenagem à artista plástica Detinha Dagnoni, que foi essencial na organização dos desfiles de blocos e escolas de samba na cidade durante as décadas de 80 e 90, bem como ao modelista Claudio Muller, que projetava e desenvolvia fantasias e figurinos carnavalescos, sendo uma importante referência para o evento.

No dia 8 de março haverá nova reexibição do documentário durante o Ressaca de Carnaval 2025. O evento tem realização do Bloco Apareceu a Margarida, e participação especial do Bloco das Bárbaras, O Bloquinho Animadinho, Bloco do Roque, Bloco da Cana Valesca, Bloco Amigos da Lilica e BloCão – Animais têm voz. Haverá também reexibição do videoclipe “É a Hora” do cantor Negro Silva, também contemplado com recursos da Lei Paulo Gustavo. O Ressaca acontecerá, a partir das 14 horas, na Estação Cultural, localizada na Avenida Tiradentes, 2, no Centro.

O material estará disponível para toda população nas redes sociais do proponente @blocomargarida.

Lei Paulo Gustavo

Mecanismo do Governo Federal e criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, a Lei “Paulo Gustavo” é uma forma de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. A pandemia impactou significativamente o setor cultural nos últimos dois anos, sendo um dos últimos a retomarem as atividades. Seu nome é homenagem ao ator que morreu de Covid-19 em maio de 2021, aos 42 anos.

Serviço:

Reexibição do documentário “A folia na terra da Dona Margarida”

Realização: Bloco Apareceu a Margarida | Lei Paulo Gustavo

Dia 25 de fevereiro, terça-feira, às 15 horas

Local: Centro Cultural Edgard Tricânico | Rua Padre Arthur Sampaio, 76, Conjunto Roberto Romano, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Classificação: Livre

Entrada gratuita

Nova reexibição do documentário “A folia na terra da Dona Margarida” durante o Ressaca de Carnaval 2025

Dia 8 de março, sábado, a partir das 14 horas

Local: Estação Cultural | Avenida Tiradentes, 2, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Classificação: Livre

Entrada gratuita

