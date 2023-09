William traz ministro Marinho a Sumaré

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esteve em Sumaré com o vereador William Souza

Marinho defendeu esta semana novamente mudanças na composição da reserva de vagas para cotistas em concursos públicos.

“Proponho que, das cotas obrigatórias, a cota racial passe de 30% para 45% das vagas e a cota de deficientes passe de 5% para 6%. E proponho criar novas cotas: para pessoas trans, de 2%, e para quilombolas e povos indígenas, também de 2%”, afirmou nesta quarta-feira (13), em entrevista à EBC.

Ciclo de audiências de revisão do Plano Diretor termina com ampla participação popular

O ciclo de audiências públicas de revisão do Plano Diretor, organizadas pela Prefeitura de Sumaré nos dias 11, 12 e 13 de setembro, teve ampla participação da população. Ao todo foram realizadas seis audiências públicas nas mais diversas regiões do município com intuito de ouvir a população sobre a proposta.

Os encontros aconteceram em três locais: No dia 11 na EM (Escola Municipal) D. Augusta Ravagnani Basso, na Rua Aldebaran, 35, no bairro Cruzeiro. No dia 12, o encontro aconteceu na EM Professora Flora Ferreira Gomes, na Rua Adélia Bellonci Tomazim, 133, Jardim Ângelo Tomazini. E no dia 13, na EM José de Anchieta, na Rua Geraldo de Souza, 157, no Jardim Carlos Basso.

Nos dias 7, 8 e 9 de agosto as aconteceram na EM Jardim Lúcia, localizada na Avenida Emilio Bosco, nº 965, com início às 18h. No dia 8, o encontro aconteceu na EM Anália de Oliveira Nascimento, localizada na Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro. No dia 9, no Auditório do Centro Administrativo de Nova Veneza, localizado na Avenida Brasil, nº 111, Nova Veneza.

PARTICIPAÇÃO

Autoridades, entidades de classe, integrantes de conselhos municipais, organizações da Sociedade Civil, estudantes e a população em geral participaram dos encontros.

A Audiência foi presidida pelo secretário de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Estratégica, Aparecido Fernandes da Silva, com apresentação sobre “A Importância do Plano Diretor”. E exposição da Proposta do Projeto de Lei de “Revisão do Plano Diretor” ficou à cargo da arquiteta da secretaria de Planejamento, Mara de Paiva Garzeri.

Os trabalhos foram registrados em ata a cada audiência e, ao final dos trabalhos, assinados pelo presidente, expositora e demais interessados. Todos os participantes registraram presença, mediante o preenchimento de formulário próprio disponibilizado na entrada da sala onde ocorre a Audiência Pública, com a indicação do nome, endereço, telefone, e-mail e nome da empresa, entidade ou órgão que represente se for o caso.

Os participantes podem ainda enviar sugestões e dúvidas através do e-mail: planejamento@sumare.sp.

