Sábado acontece mais uma Feira de Adoção dos animais do CCZ

Neste sábado (15), das 9h ao meio dia, acontece mais uma Feirinha de adoção dos animais do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana, no estacionamento da Loja Padovani, próximo ao Mercado Municipal.

Taiguer, Branca, Lakaue e Lulu estarão na feira, e aguardam o tão sonhado lar de amor e cuidados.

Os animais do CCZ já sofreram abandono ou maus tratos e as feiras são oportunidade para que eles tenham uma vida digna.

No evento estarão disponíveis camisetas, chaveiros, lixeiras pra carro e kits guardanapos para ajudar nos custos com os cães e gatos resgatados que muitas vezes precisam de tratamentos e exames específicos.

Não pode adotar, mas quer ajudar? Eles aceitam a doações de sachês, petiscos e jornal.

Local: Padovani

Horário : 9 às 12 h

