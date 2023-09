Chico entrega Centro de Treinamento de Judô e amplia escolinha da modalidade

O prefeito Chico Sardelli inaugurou nesta quinta-feira (14) o Centro de Treinamento de Judô de Americana, no bairro São Vito. O novo equipamento faz parte de uma série de construções e reformas em espaços esportivos do município e vai ampliar a oferta de vagas para a escolinha da modalidade.

Localizado em um terreno de 759,35 m², com área de construção de 229,85 m², o prédio conta com acessibilidade e recebeu estrutura em alvenaria, cobertura com estrutura metálica, calhas, alambrados, revestimento de teto e paredes nos banheiros, colocação de pisos, instalações elétricas e hidráulicas, pintura interna e externa e identificação visual.

“Muito feliz por estarmos entregando à população este Centro de Treinamento novinho, que nos permitirá ampliar a escolinha gratuita de judô e atrair novos praticantes para a modalidade, fazendo nossa cidade evoluir cada dia mais no esporte. Uma estrutura de qualidade para nossos atletas”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

Com o novo espaço, serão ampliadas as vagas para a escolinha de judô no município. As aulas gratuitas no local serão oferecidas em parceria com a Associação Projeto Moura de Judô, que desde 2011 ensina a modalidade nas dependências da EMEF Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho.

O novo CT vai atender mais de 100 alunos a partir de 4 anos, sem limite de idade. As atividades começam já na próxima semana. Informações sobre as inscrições podem ser obtidas diretamente com o sensei Moura, através do telefone (19) 99402-3443.

Participaram da inauguração o secretário de Esportes, Marcio Leal; o presidente-fundador da associação, sensei Nelson de Moura; o presidente da Câmara, Thiago Brochi; os secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) e Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios); e o comandante da Polícia Militar de Americana, Tenente Coronel Adriano Daniel.

Também esteve presente o filho do sensei Nakashima, Maurício Nakashima, que dará nome ao Centro de Treinamento por sua trajetória e dedicação ao judô de Americana e região. O projeto de lei que trata da denominação é de autoria do vereador Thiago Brochi e já foi aprovado em primeira discussão na Câmara.



“Fico contente em ver que o nosso trabalho resultou neste maravilhoso espaço que está sendo entregue hoje para a população de Americana. Parabéns ao prefeito e a toda a Administração pela dedicação diária e preocupação com o esporte da cidade”, disse Thiago.

“É uma grande alegria estar em mais uma inauguração, mais uma entrega para o esporte americanense. Temos atletas da nossa cidade se destacando em várias modalidades, inclusive no judô, e tudo isso se deve ao olhar especial que esta Administração tem com o nosso esporte. Este CT vem para ampliar a escolinha e fazer a modalidade crescer ainda mais em Americana”, celebrou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O vice-prefeito Odir Demarchi testou positivo para Covid-19 e não compareceu à cerimônia, mas fez questão de enviar uma mensagem ressaltando a importância da obra. “Mais uma inauguração que vem melhorar a estrutura esportiva de Americana e proporcionar esporte e saúde pra nossa população. Estou muito feliz e seguimos trabalhando por muito mais”, afirmou.

A obra foi executada pela construtora Engmax por meio de convênio com a Secretaria Estadual de Esportes, intermediado pelo então deputado estadual Cauê Macris, a pedido do vereador Thiago Brochi.

O valor da construção foi de R$ 488.782,84, com repasse estadual de R$ 250 mil, e contrapartida da prefeitura de R$ 238.782,84. A tramitação dos documentos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

