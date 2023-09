Escolas. Santa Bárbara realiza ação preventiva de frequência às aulas

Falta nas escolas. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Educação, iniciou neste ano uma ação que integra o acompanhamento da assiduidade e desenvolvimento dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. O objetivo é conscientizar os responsáveis sobre a perda que seus filhos têm ao faltar da escola. A criança tem o direito à educação, visando seu pleno desenvolvimento e está assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A equipe técnica da Secretaria de Educação acompanha rotineiramente, por meio de planilha, a frequência de todos os alunos às escolas. Casos de faltas excessivas sem justificativa são acompanhados de maneira mais próxima. O trabalho ajuda na manutenção do índice zero de evasão escolar.

A busca ativa faz parte das atribuições dos gestores escolares e integra um protocolo a ser seguido nestes casos. Desde o início do segundo semestre estas ações contemplaram escolas dos bairros 31 de Março, Conjunto dos Trabalhadores, São Joaquim, Jardim das Orquídeas, Planalto do Sol II, Parque Olaria, Jardim Esmeralda, Parque do Lago e Zabani.

As assessoras técnicas educacionais analisam alguns casos juntamente às assessoras técnicas pedagógicas. Os casos são discutidos com os diretores e coordenadores das escolas para acompanhar a aprendizagem e desenvolvimento de cada aluno. A abordagem orientativa é realizada com as famílias para conscientizarem sobre a rotina na escola, a importância da sequência da aprendizagem, das oficinas no caso de período integral e da alimentação escolar balanceada e saudável acompanhada por nutricionistas.

O ambiente escolar proporciona desenvolvimento integral do aluno, portanto a assiduidade é fundamental. A abordagem é realizada junto com uma assistente social e/ou psicóloga escolar. “Esse trabalho é muito importante por ter um olhar cuidadoso com cada aluno e cada família, além de fortalecer o vínculo deles com a comunidade escolar. Entender a importância da escola no desenvolvimento do aluno como ser humano tem feito diferença nos resultados por meio deste acolhimento”, disse a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

As reuniões com os pais dos casos específicos já foram realizadas nos CIEPs “Angélica Sega Tremocoldi”, “Dom Eduardo Koaik”, “Prof. José Renato Pedroso” e “Carmelina Pellegrino Cervone”, ADI “Dr. Euvaldo de Queiroz Dias” e Emefei “Profª. Ruth Garrido Roque” e seguem na próxima semana nas Emefeis “Antonia Fagnoli Furlan”, “Vereador José Luiz Gomes da Silva – Zelo” e “Profª Gessi Terezinha Buschinelli Carneiro”.

A iniciativa segue em outros territórios da cidade, abrangendo todas as escolas municipais. A Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste atende mais de 16 mil alunos em 58 unidades escolares, da creche (0 a 3 anos) ao EJA (Educação de Jovens e Adultos).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP