Sindicato apura agressão de pai a prof.a em Santa Bárbara

Nesta quinta-feira, dia 14 de setembro, o SindProSBO (Professores de Santa Bárbara) recebeu uma denúncia de agressão contra uma ADI (Agente de Desenvolvimento Infantil), da rede municipal de ensino de Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com a denúncia, a violência partiu de pais de aluno.

A direção do SindProSBO foi até a escola para verificar a situação, se colocar à disposição para qualquer ajuda necessária e entender melhor o caso. O sindicato averiguou que todas as medidas estão sendo tomadas, pela Secretaria de Educação e pelos responsáveis pela segurança.

A violência contra trabalhadores e trabalhadoras da educação é inaceitável. Por isso, o SindProSBO se manterá presente e atuante diante de denúncias como essa. Caso tenha ou presencie problemas dessa natureza nas escolas da rede municipal, entre em contato com o sindicato.

