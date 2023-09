Publi- Recentemente, Larissa Manoela acabou virando assunto

na mídia por conta de uma nova publicidade, desta vez, para uma rede de lanchonete, chegando a envolver o problema com os pais na ação. No entanto, dias após o burburinho, a atriz compartilhou uma carta aberta em suas redes sociais, mas não para falar sobre a nova polêmica, mas para homenagear a sua querida afilhada, Antonella Urbano Tosi.

Dessa forma, por meio do Instagram, Larissa Manoela ainda compartilhou alguns momentos ao lado da pequena menina, afirmando na legenda da postagem, que ela era sua paixão, lhe desejando um repleto caminho de luz. “Carta aberta pra minha afilhada. Há 6 anos quando você nasceu e minha vida floresceu“, iniciou a noiva de André Luiz Frambach.

Na sequência, Larissa completou: “Eu nunca pensei que pudesse cumprir uma missão tão importante na vida de alguém. Ser madrinha é ser muito especial! E eu era pra ser sua. Me alegro com a sua alegria, me impressiono com a sua inteligência e me emociono com o seu crescimento. Tão linda e esperta! Dona de um coração gigante e uma bondade tamanha“, disse.

Ainda em seu texto, o qual comoveu seus fãs nos comentários, Lari escreveu: “Que você siga no caminho da luz, coberta por bençãos e cheia de proteção. Saúde e muita felicidade! Aproveite hoje e sempre. “Didi” e o “Príncipe” vão estar aqui pra tudo, te amamos muito. Feliz aniversário“, disse ela.

Atriz do Teste de Fidelidade, Josi Oliveira posa sexy e conta que já revidou traição

Depois de abandonar o emprego de engenheira e se lançar em concurso de Miss, Josi Oliveira estreia como atriz do Teste de Fidelidade, na RedeTV!. Em cena, ela vai fazer de tudo para os homens traírem as suas esposas.

Nos bastidores, a loira conta que já foi traída algumas vezes, mas nunca deixou barato. Josi já revidou, inclusive com um jogador famoso do Cruzeiro, seu time do coração.

“Meu ex bobeou com o celular e descobri que ele estava me traindo com uma colega do trabalho. Pensei: não vou sofrer, vou pagar na mesma moeda. A relação já estava fria. O que ele não sabia é que tinha um jogador me mandando várias mensagens no Instagram insistindo para me conhecer. E meu ex era muito fã desse jogador”.

Josi decidiu então colocar um ponto final no namoro e conhecer o tal craque, que já foi cotado para a seleção brasileira e já jogou no exterior. Aliás, ela representa o time no concurso Miss Copa do Brasil por incentivo do próprio atleta.

“O curioso é que meu ex é cruzeirense fanático e era muito fã desse jogador. E depois que soube de tudo, deixou de assistir aos jogos e de ir ao estádio. Praticamente virou a casaca (risos). Na época, rolou até ameaça da parte dele, foi um barraco quando ele soube”.

