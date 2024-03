Muitos homens ainda hesitam em praticar yoga, alimentando a ideia equivocada de que é exclusiva para mulheres. Mas essa prática ancestral é abraçada por homens e mulheres de todas as idades desde a sua criação, há mais de 5 mil anos. Além disso, o Yoga traz diversos benefícios para a saúde masculina, como explica o professor de yoga, especialista no Método Kaiut Yoga, naturopata e entusiasta por saúde e bem-estar, Ravi Kaiut.

“A prática da yoga para homens vai além do físico, onde também traz benefícios, mas ajuda no autoconhecimento e melhora de diversos aspectos da vida, o que é importante para a qualidade de vida masculina”, explica.

5 benefícios do Yoga para a saúde do homem:

01 – Melhora da massa muscular:

“Apesar de o ganho de massa muscular não ser o principal foco do Yoga, esse acaba sendo um benefício da prática pelo estímulo à atividade física e alimentação saudável, além disso, algumas posições específicas ajudam a melhorar a mobilidade e a trabalhar grupos musculares de forma leve, como o core, quadril, musculatura das costas e de suporte às articulações“, explica Ravi Kaiut.

02 – Foco e concentração:

“A prática regular de yoga também contribui para a melhoria do foco e concentração, que é fundamental no dia a dia, principalmente para a vida profissional. As posturas, técnicas de respiração e meditação ajuda a reduzir o estresse e ansiedade, fortalecendo a capacidade de concentração“.

03 – Controle do peso:

“Além disso, o yoga também ajuda a manter um peso saudável, o que é essencial para evitar uma série de doenças relacionadas à obesidade, ajudando não só a regular o metabolismo e estimular escolhas saudáveis, mas também a controlar o emocional e evitar a chamada ‘fome emocional’“, conta Ravi Kaiut.

04 – Previne lesões:

“Para os homens que praticam algum tipo de esporte, principalmente os de alto impacto, o yoga ajuda a garantir uma melhor mobilidade, amplitude dos movimentos e a fortalecer o suporte às articulações, ajudando a prevenir lesões“.

05 – Melhor vida sexual:

“Diversos estudos já reforçam os benefícios da prática regular de yoga na libido e vida sexual, ajudando na resistência, flexibilidade, melhora da libido, redução da ansiedade, que pode gerar ejaculação precoce e melhora da circulação, que beneficia a ereção saudável“, Explica Ravi Kaiut.