19ª Campinas Restaurant Week começa hoje

A Campinas Restaurant Week está de volta!

O festival gastronômico, que oferece menus completos (com entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos em restaurantes selecionados, acontece de 14 de março a 14 de abril em mais de 30 estabelecimentos de Campinas, Indaiatuba e Jundiaí. As opções de menu são divididas nas categorias tradicional, plus e premium no almoço e/ou no jantar, com valores que variam de R$54,90 a R$109,00.

De acordo com o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis, a expectativa é que sejam vendidos cerca de 40 mil menus durante a edição – o que ativa positivamente a economia local. “A média de vendas é de mais de 1.000 menus por estabelecimento, com ticket médio de cerca de R$100,00. Ao final da edição, a região de Campinas deve movimentar R$3.5 milhões”, explica.

A iniciativa abrange todas as especialidades, desde a tradicional comida brasileira, passando pela italiana, argentina, mexicana e japonesa, até os pratos autorais. Com o tema “Revolução Vegetariana”, esta edição convida os restaurantes a também oferecer opções sem carne em seus menus week. “Novas texturas, sabores e combinações ganham destaque, proporcionando uma experiência gastronômica que desafia os sentidos e expande os horizontes culinários. Este tema não é apenas uma celebração ao vegetarianismo, mas sim um convite à reflexão sobre nossas escolhas alimentares e o impacto que elas têm no mundo ao nosso redor”, ressalta Fernando.

“Nosso objetivo é democratizar a boa gastronomia. Então, esta é uma oportunidade aos apreciadores de degustar pratos autênticos e culturais a partir de uma experiência única e um valor fixo. E para o restaurante é uma ótima oportunidade de divulgar o seu estabelecimento e faturar com a alta das vendas”, finaliza o idealizador do festival.

Restaurantes participantes:

Campinas: Abbraccio Cucina Italiana, Barbacoa, Bistrô La Palette, Cantina Fellini, Casa Belga, Chef Antonello, Del Jardin (Meliá Hotel), Duo Bruschetteria & Cucina, Empório do Nono, Famiglia Gianni, Kanu, Le Troquet, Macaxeira, Mow Culinária Vegana, Obeiju (I am Design Hotel), Olive Garden, Otro Parrilla e Bar, Outback Steakhouse (Campinas Shopping), Origens (Radisson Red Hotel), Sala 575, Smeat Steakhouse, Strog&Noff, Sulina Parrilla e Restaurante, Trankilo Burreteria, Tratto Pizza e Bar. Jundiaí: Calle 54.

Estreantes: 430 Gradi Cambuí, Consagrado’s Brew Garden, La Boca Parrilla Argentina, Ramalho Experience, Virtu Gastronomia (Indaiatuba) e Empório Verace (Jundiaí).

Valores dos Menus Week (com entrada, prato principal e sobremesa)

Tradicional: Almoço R$ 54,90 | Jantar R$ 69,90

Plus: Almoço R$ 68,90 | Jantar R$ 89,90

Premium: Almoço R$ 89,00 | Jantar R$ 109,00

Confira os detalhes dos menus e os dias de participação no festival de cada restaurante em restaurantweek.com.br e acompanhe @restaurantweekbrasil.

Imagem: Uma das opções de prato principal do restaurante estreante La Boca Parrilla Argentina. Crédito: 19ª Campinas Restaurant Week

Ação social: uma tradição da Campinas Restaurant Week

Durante o festival, o consumidor poderá doar o valor de R$ 2,00 por menu para o Instituto Padre Haroldo. A doação pode ser feita diretamente para a instituição através da chave pix apresentada no cardápio em QR Code disponibilizado nas mesas das casas participantes.

Fundada em 1978 pelo padre Haroldo Rahm, a instituição, localizada no Jardim Boa Esperança, em Campinas, é muito atuante nas políticas de assistência social e saúde na região, com serviços voltados à prevenção, cuidado e educação. Desenvolve, atualmente, diferentes projetos para a população em situação de vulnerabilidade social grave, incluindo gestantes, bebês, crianças, jovens e adultos. Já beneficiou mais de 100 mil pessoas e foi eleita por três anos consecutivos uma das melhores ONGs para apoiar, segundo o Ranking da Revista Época.

Sobre a Restaurant Week

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 17 anos, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Com o objetivo de criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, o festival movimenta e aquece o mercado gastronômico em períodos de baixa sazonalidade. Assim, durante o evento, os principais restaurantes preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo para levar aos clientes experiências prazerosas.

