Youtuber morre afogado na Represa do Salto Grande enquanto gravava vídeo

Um jovem de 20 anos morreu nesta terça-feira (16) após se afogar na Represa do Salto Grande, na região da Praia Azul, em Americana, durante a gravação de um vídeo. Diego Kauã Oliveira Santos era morador de Paulínia e tinha um canal no Youtube com mais de 230 mil inscritos.

A Polícia Militar recebeu uma solicitação sobre a localização de corpo na represa. Ao chegar ao local, um homem de 25 anos afirmou aos policiais que possui um canal no aplicativo Kwai, e que ele e Diego resolveram entrar na represa dentro de uma caixa d’água para gravar um vídeo.

Segundo o rapaz, enquanto nadava, ele fazia imagens de Diego no interior da caixa d’água, mas em determinado momento, o jovem pulou na água e o amigo tentou resgatá-lo, mas não conseguiu, acionando o Corpo de Bombeiros.

O corpo de Diego foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Americana e as circunstâncias da morte serão apuradas pela Polícia Civil.

