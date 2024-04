O mel cru, (ou mel filtrado), se diferencia dos méis tradicionais por não passar pelo processo de pasteurização, nem apresentar adição de água ou açúcar na sua composição, sendo apenas o mel filtrado para retirada de pólen, ou pedaços do favo e cera. Por essa razão, o mel cru mantém suas qualidades nutricionais originais quase que completas, sem perdas de nutrientes durante o processamento.

Naturalmente, além de ser um alimento energético por conter frutose e glicose, o mel ainda contém compostos aromáticos, vitaminas do complexo B, Vitamina C e K, minerais como sódio, cálcio, potássio, magnésio, fósforo, ferro e zinco, enzimas e fitoqúimicos antioxidantes como compostos fenólicos ácidos, flavonóides, cumarina, aldeído fenólico e diterpeno.

Os nutrientes e compostos antioxidantes presentes no mel cru são amplamente estudados devido aos seus potenciais de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardíacas e doenças respiratórias e atividades antibacterianas. Atualmente, e por influência do uso tradicional do mel, o mel cru é utilizado para tratamento de sintomas de resfriados.

Tradicionalmente os méis crus são conhecidos pelas suas propriedades curativas. Os povos originários usam este alimento como componente tópico para tratamento de feridas, por exemplo. É possível que as enzimas e os outros fitonutrientes presentes no mel cru podem ser os responsáveis pela bioatividade do mel.

O mel cru também é valorizado em tratamentos de beleza e cuidados com a pele, graças às suas propriedades hidratantes e antibacterianas. É comum seu uso em máscaras faciais naturais, tratamentos para acne e hidratação de cabelo, destacando sua versatilidade e eficácia em tratamentos cosméticos.

“Rico em nutrientes, o mel cru pode ser um complemento alimentar natural com múltiplos benefícios para a saúde. Sua inclusão na dieta, de forma equilibrada, pode contribuir para o aumento da qualidade de vida e prevenção de doenças. Mas é importante ressaltar a necessidade de escolher o produto proveniente de fontes confiáveis para garantir que ele esteja livre de contaminação por pesticida. A moderação no consumo também é crucial, dada a alta concentração de açúcares naturais no mel, que pode afetar indivíduos com sensibilidade à glicose ou condições metabólicas específicas”, pontua a nutricionista da Viva Regenera.

Onde encontrar ?

O Viva Floresta é um e-commerce pioneiro no Brasil de marcas comprometidas com a saúde e bem estar do indivíduo, assim como com a conservação de florestas, a captura de carbono, agroflorestas e o comércio justo. No site é possível encontrar as seguintes marcas:

Heborá Mel

Site: https://hebora.com.br/

Produtos:

Spray de extrato de própolis verde e mel de jataí 30ml

Extrato de própolis verde 30ml

Mel de abelhas sem ferrão jataí 130g

Casa Roncador

Site: https://www.casaroncador.com.br/

Produtos: