Ypê amplia sua presença no país e é a marca mais escolhida no Brasil

Presente em 96,3% dos lares brasileiros, Ypê amplia sua presença no país e segue como a marca de higiene e limpeza mais escolhida do Brasil

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A Ypê ampliou sua presença nos lares brasileiros e alcançou 96,3% de penetração no Brand Footprint Brasil 2026, estudo da Worldpanel by Numerator, anteriormente associada à Kantar Worldpanel, que mede as marcas mais escolhidas pelos consumidores no país. O índice representa um avanço em relação aos 95,6% registrados no ranking anterior e reforça a conexão da marca com o dia a dia das famílias brasileiras. Com o resultado, a empresa segue como a marca de higiene e limpeza mais escolhida do Brasil.

O levantamento também confirma a força do portfólio da companhia, com as marcas Tixan e Assolan entre as 50 marcas mais escolhidas pelos consumidores brasileiros. “Mais do que manter uma posição de destaque, é especialmente significativo seguir ampliando nossa presença nos lares brasileiros, alcançando 96,3% de penetração. Esse resultado reforça uma trajetória construída ao longo de mais de 75 anos de história, marcada pela proximidade com os consumidores, pela qualidade dos produtos e pela relação de confiança construída geração após geração”, destacou Waldir Beira Júnior, CEO da empresa familiar, 100% nacional, que cresce junto com o país, investindo e acompanhando a transformação dos lares brasileiros.

Tixan e Assolan reforçam a força do portfólio da Ypê entre as marcas mais escolhidas do país

Além do avanço da Ypê em penetração e da posição de destaque da marca no resultado geral de CRP do Ranking Brand Footprint Brasil 2026, o estudo também evidencia a relevância do portfólio da companhia em diferentes categorias de limpeza. Entre as marcas do segmento, Tixan aparece na 2ª colocação e Assolan na 4ª posição. Tixan, inclusive, mantém a liderança em volume no mercado de sabão em pó desde janeiro de 2025, de acordo com a Pesquisa Nielsen Retail Index – reforçando a força de um portfólio presente em diferentes momentos da rotina das famílias brasileiras.

Essa presença recorrente nas escolhas dos consumidores também tem impacto direto para o varejo, especialmente em um cenário em que giro, disponibilidade e sortimento adequado são fatores decisivos para o desempenho das categorias no ponto de venda. “Para o varejo, marcas presentes na rotina dos consumidores fazem diferença direta no desempenho da loja. Quando falamos de Ypê, Tixan e Assolan, falamos de um portfólio forte, com giro, reconhecimento e capacidade de atrair o shopper para a gôndola. É assim que a força das nossas marcas se transforma em crescimento para as categorias e em resultado também para o negócio dos nossos parceiros”, afirma Gabriela Pontin, vice-presidente comercial da Ypê.

Na perspectiva da marca, o resultado também reforça a relação de confiança construída com os consumidores ao longo de décadas. “Esse reconhecimento reflete a confiança que os brasileiros depositam diariamente em nossas marcas e reforça a conexão que construímos ao longo de décadas. Estar presente em praticamente todos os lares do país é resultado de um trabalho incansável e aumenta ainda mais nossa responsabilidade de seguir oferecendo qualidade, inovação e cuidado aos consumidores”, afirma Marcela Mariano, CMO da Ypê.

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