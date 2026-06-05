A Ypê acelerou sua agenda de descarbonização e sustentabilidade em 2025 ao registrar redução de 31% nas emissões de CO2 de escopo 1, isto é, emissões liberadas para a atmosfera como resultado direto das operações da própria empresa, impulsionada pela queda de 39% nas emissões de combustão móvel e de 59% nos efluentes (resíduos líquidos industriais). A eficiência neste controle levou a empresa a conquistar o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, pelo segundo ano consecutivo, como reconhecimento pela qualidade, consistência e transparência dos dados reportados.

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Os dados publicados no Relatório de Impacto de 2025 da Ypê mostram avanços sólidos na estratégia de sustentabilidade da companhia. O levantamento aponta que, atualmente, 70% da energia elétrica consumida nas operações já vêm de fontes renováveis, sendo 94% oriunda de energia térmica, principalmente cavaco de eucalipto, e o restante provém de matriz eólica, como parte da parceria da companhia com a Casa dos Ventos para autoprodução no Complexo Eólico Rio do Vento, no Rio Grande do Norte. Toda esta estrutura faz com que 100% das unidades operacionais e fabris da companhia sejam movidas por energia limpa e lastreada por certificados internacionais I-REC, mecanismo reconhecido globalmente para rastreabilidade de fontes renováveis.

Na frente hídrica, a companhia atingiu a marca de 6.153 m³ de água reaproveitados em suas fábricas em 2025, reduzindo a pressão sobre recursos hídricos em regiões consideradas estratégicas — isso equivale a cerca de 100 mil banhos de 5 minutos com o chuveiro aberto.

A redução histórica no uso de plástico é considerada um dos exemplos mais emblemáticos dessa transformação. Desde a década de 1980, quando iniciou a produção de detergentes, a Ypê reduziu entre 30 mil e 50 mil toneladas de resina plástica em suas embalagens. Com isso, foi capaz de evitar a emissão de até 185 mil toneladas de CO₂ na atmosfera, promovendo a redução em 51,49% na massa de plástico utilizada em seus frascos de detergente – o mesmo que tirar de circulação cerca de 40 mil carros de passeio por um ano inteiro.

“Sustentabilidade sempre foi um eixo estruturante da estratégia de crescimento do nosso negócio. Os resultados mais recentes reforçam um movimento bem-sucedido de integrar competitividade industrial, inovação e impacto ambiental mensurável de forma sistêmica em nosso dia a dia”, explica Waldir Beira Junior, CEO da Ypê.

Avanços na descarbonização e metas operacionais

As iniciativas ligadas à gestão de resíduos e economia circular também ganharam escala. Em relação a 2024, a empresa reduziu em 9% a geração total de resíduos. As unidades de Itapissuma (PE) e Salto (SP) conquistaram status de Aterro Zero, enquanto 356,83 toneladas de papelão foram destinadas para reaproveitamento junto a fornecedores — volume equivalente a 19,5% de toda a geração desse material.

As ações de logística reversa e reciclagem também avançaram. Em parceria com cooperativas e associações, a companhia facilitou a recuperação de mais de 1,1 milhão de toneladas de embalagens pós-consumo em suas operações. A empresa também mantém atuação junto a 199 cooperativas por meio do programa Mãos Pro Futuro, iniciativa que impacta diretamente mais de 5,5 mil profissionais da reciclagem em 174 municípios brasileiros, dos cinco estados em que está presente.

Na agenda de restauração ambiental, a Ypê passou a integrar a Aliança pela Mata Atlântica, coalizão multissetorial liderada pela Fundação SOS Mata Atlântica voltada à conservação e recuperação das bacias dos Rios Tietê e Paraíba do Sul. A iniciativa busca responder a desafios relacionados à segurança hídrica, biodiversidade e resiliência climática em uma das regiões mais estratégicas do país.

Com mais de 7.300 colaboradores, sete complexos fabris e oito centros de distribuição no Brasil – em Salto e Amparo (SP), Simões Filho (BA), Goiânia e Anápolis (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE) –, a Ypê reforça a estratégia de combinar escala industrial, inovação e sustentabilidade como pilares de crescimento de longo prazo.

Compromisso com a sociedade

A Ypê entende que seu papel vai além da operação industrial e da geração de empregos. A companhia mantém uma estratégia voltada ao desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua, combinando investimento social, inclusão produtiva e fortalecimento da educação. Em 2025, foram mais de R$ 7,1 milhões destinados a iniciativas sociais e instituições como Hospital de Amor e TUCCA – Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, além da ampliação de programas de impacto direto na cadeia da reciclagem. “Consideramos a educação como um dos principais vetores de transformação social e desenvolvimento sustentável”, destaca Cristiane Lacerda Mutri, Diretora Executiva de Gente, Cultura, Diversidade e Inclusão da companhia.

Em parceria com o SENAI, o Programa de Aprendizes Técnicos formou 56 jovens entre 16 e 22 anos para atuação em operações fabris, enquanto o programa EducarY, iniciativa da Universidade Corporativa Unypê, vem ampliando o acesso à educação básica para colaboradores por meio da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Desde 2018, cerca de 150 profissionais concluíram o ensino fundamental ou médio com apoio da empresa — somente em 2025, foram 26 formandos. Além de promover inclusão social, autoestima e novas perspectivas de carreira, a iniciativa também reflete no ambiente corporativo e nos indicadores operacionais da companhia. A empresa ainda registrou redução de 16% no índice de frequência de acidentes de trabalho em relação a 2024, reforçando a conexão entre qualificação, segurança, cuidado com as pessoas e engajamento social.

“Três pilares inspiram nossos valores e, consequentemente, orientam nossas decisões: o cuidado com as pessoas, o respeito ao meio ambiente e a responsabilidade nos negócios. Por isso, apoiar a educação de nossos colaboradores e das comunidades do entorno de nossas operações é uma extensão natural do que praticamos diariamente. Reafirmamos aquilo que entendemos como essencial em qualquer sistema social: garantir acesso a melhores condições de vida para todos”, destaca Cristiane Lacerda Mutri.

Sobre a Ypê

A Ypê é líder em importantes categorias no segmento de higiene e limpeza do Brasil, com um portfólio de mais de 450 produtos em 23 categorias, incluindo as marcas Tixan, Banho a Banho, Flor de Ypê, Siene, Perfex, Assolan e Atol. Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.300 colaboradores. Com matriz localizada em Amparo, no interior de São Paulo, conta com mais seis complexos fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE).

Ficou entre as melhores grandes empresas para se trabalhar no interior paulista e entre as melhores empresas na categoria indústria pelo GPTW 2025. Signatários do Pacto Global – maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) — e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, somos a única empresa do setor de limpeza reconhecida por duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética [2020-2021/2022-2023] pela Controladoria Geral da União (CGU).