Com uma atuação perfeita nos últimos minutos de jogo, o Esporte Clube Pinheiros derrotou o Sesi Franca, por 94 a 92 (47 a 43). Nada está perdido quem tem Betinho Nardi, Cauã Pacheco, Agapy Santos e o técnico Gustavinho De Conti no banco.

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Agora o Azul e Preto precisa vencer o quarto jogo, domingo (7), às 17 horas, em Franca para forçar o quinteto e decisivo jogo que irá definir o campeão da Liga Nacional de Basquete Caixa 2025/26.

Foi um jogaço em todos os sentidos. Mesmo desfalcado por três importantes jogadores da equipe – Felipe Gregate, Pedro Pastre e Edu Santos -, contundidos, o jovem time do Pinheiros encarou com valentia o poderoso time francano, quatro vezes campeão seguido do NBB. Jogou um primeiro tempo quase perfeito, caiu no segundo, mas teve resiliência para buscar a reação e vencer nos últimos segundos.

Betinho Nardi, que saiu do banco, foi o grande herói da vitória, cestinha do jogo com 30 pontos, dois rebotes, duas assistências e uma bola recuperada, com 32 de eficiência. Outro destaque foi o jovem armador Cauâ Pacheco, com 24 pontos, nove assistências e 1 rebote, com 24 de eficiência. Agapy Santos, o rei dos rebotes, marcou 14 pontos, pegou sete rebotes, deu uma assistência e uma bola recuperada.

Também jogaram e contribuíram para a vitória: David Sloan (3 pts, asists e 1 reb), Fran Farabello (3 pts, 1 reb e 1 asist), Yan Djalo (9 pts, 7 rebts e 1 asist), Penha Jr (4 pts, 2 rebts e 1 asist), Brayan Boff (5 pts, 1 reb e 1 rec) e Alonzo Pachecho (2 pts e 1 reb).

No total o Pinheiros pegou 26 rebotes, sendo 12 ofensivos, contra 31 de Franca que pegou apenas 8 ofensivos. Bennett,com 23 pontos foi o cestinha francano.

“Não sei o que falar para agradecer esse ano maravilhoso na minha vida. Jogando em um time unido, fazendo uma final contra Franca e conseguir uma viagem no Ibirapuera lotado é realmente muito. Esse time nunca se dá por vencido e vamos para Franca para empatar a série”, disse Betinho que além da temporada brilhante vai ser papai pela primeira vez esse ano.

O técnico Gustavinho De Conti, que completou 412 vitórias no NBB, estava muito satisfeito. “Não é fácil jogar com um poderio técnico como Franca e desfalcado de três jogadores importantes no elenco. É lógico que o mérito foram dos meninos, lutaram, cumpriram as determinações táticas. Agora é descansar e pensar no quarto jogo lá em Franca que é muito complicado jogar lá”.

Agapy Santos, com outra destacada atuação, só tinha elogios aos companheiros de equipe. “O que move esse time é a energia que cada um transmite, companheirismo. Um apoiando o outro. Agora ajustar algumas coisas para buscar uma vitória no quarto jogo”.

O JOGO

Primeiro período – Com Sloan, Farabello, Yan Djalo, Penha Jr e Afonso Pacheco, o Pinheiros começou bem, na defesa e no ataque. Após empate de 11 a 11, passou a frente em 13 a 11,com o jogo passando ser disputado com muito equilíbrio. Com dificuldades para defender o ataque francano no garrafão o Azul e Preto terminou o período em desvantagem: 19 a 24.

Segundo período – Falhando no começo do período, Franca abriu nove pontos (19 a 28), obrigando o técnico Gustavinho a pedir seu primeiro tempo, com menos de 1:10. Em três recuperações de bola o contra-ataque saiu: 25 a 28. Ai quem parou o jogo foi o técnico francano. Na sequência Betinho acerta uma bola de seis pontos passa à frente em 32 a 31. E continuou mehor no jogo e terminou na frente em 47 a 43, com uma parcial de 28 a 19.

Terceiro período – Com boa defesa no começo do período, o Pinheiros sustentou a vantagem no marcador até os cinco minutos com o empate em 59 a 59. Franca passou à frente em 59 a 60, faltando quatro minutos. E ao contrário do segundo, o Pinheiros levou uma parcial negativa de 27 a 32, o período terminou com o Azul e Preto um ponto atrás: 74 a 75.

Quarto período – Com um bom começo de período, o Pinheiros teve reação significativa, abaixando para dois pontos a diferença francana: 80 a 82. Com Franca abrindo seis pontos (89 a 86), Gustavinho pediu tempo, faltando 3:08. Quando Cauã acertou bola de três pontos. Façamd 40 seg, passando dois pontos, com duas faltas podendo fazer. E usou na hora certa ao mesmo tempo que convertia os lances livres sofridos por Betinho e Agapy. Final dramático por dois pontos: 94 a 92.

Série Final – Melhor de cinco jogos

EC Pinheiros 1×2 Sesi Franca

Jogo 1 – Franca 82×73 EC Pinheiros

Jogo 2 – EC Pinheiros 75×78 Sesi Franca

Jogo 3 – EC Pinheiros 94×92 Sesi Franca

Jogo 4 – Domingo (7/6), 17 horas – Pedrocão-Franca

*Jogo 5 – Terça-feira (9/6), 20 horas – Pedrocão-Franca

*Se necessário

OBS – todos os jogos serão transmitidos pelo Sportv, xSports, YouTube do NBB e ESPN

Fotos – Gabriella Garbim/Alan Morici/ECP

1 – Betinho MVP do jogo 3

2 – Agapy Santos, 14 pontos e 7 rebotes

3 – Cauã Pacheco, 24 pontos, nove asists e 1 reb

4 – Ibirapuera recebeu mais de nove mil torcedores

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