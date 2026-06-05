A 38ª Festa do Peão de Americana teve uma abertura memorável na noite desta quarta-feira (3), dando início à edição que celebra os 40 anos de história. Milhares de pessoas passaram pelo Parque de Eventos CCA para acompanhar uma programação especial que reuniu tradição, emoção, fé e grandes atrações musicais.

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Antes dos shows, o público prestigiou a tradicional cerimônia de abertura, um dos momentos mais simbólicos da festa. O desfile trouxe à arena o histórico carro de boi, representação das origens sertanejas e da cultura do campo, além da presença da corte oficial da edição 2026, formada pela Rainha Eduarda Sthephanie e pelas princesas Samara Oliveira e Rebecca Abreu.

A solenidade reservou ainda um dos momentos mais emocionantes da noite com a participação de Jhenyfer Pelissari, Rainha Inspiração Mirim, e da Embaixadora Mirim Maria Clara Fontolan. Caracterizada como Nossa Senhora, Maria Clara protagonizou uma entrada carregada de simbolismo, fé e sensibilidade, emocionando o público.

A abertura também foi marcada por uma homenagem especial a João Frizo, eterno e insubstituível diretor de rodeio da Festa do Peão de Americana, que faleceu em 2025. Figura fundamental na construção da história do festival, Frizo teve sua trajetória reverenciada diante de familiares, amigos e fãs. Em um tributo carregado de respeito e gratidão, a arena se uniu em uma calorosa salva de aplausos para celebrar seu legado.

Entre as novidades desta edição, o novo palco principal chamou a atenção pela imponência, tecnologia de ponta e recursos visuais de última geração. Desenvolvida para proporcionar uma experiência ainda mais imersiva, a estrutura reforça o compromisso da Festa do Peão de Americana com a excelência e a constante evolução do evento.

“Chegar aos 40 anos de história é motivo de muito orgulho para todos nós. A Festa do Peão de Americana foi construída por muitas pessoas ao longo dessas décadas e segue evoluindo sem perder sua essência. Preparamos uma edição especial, com uma estrutura ainda mais moderna, um novo palco, atrações de alto nível e uma programação que valoriza tanto os grandes artistas quanto os talentos regionais. Ver o público lotando o recinto logo na abertura é a confirmação de que estamos no caminho certo“, destaca Beto Lahr, presidente da Festa do Peão de Americana e do Clube dos Cavaleiros de Americana.

A programação musical começou com Chitãozinho & Xororó. Donos de uma das trajetórias mais vitoriosas da música brasileira, os irmãos emocionaram o público ao revisitar sucessos que atravessam gerações e ajudaram a escrever a história da música sertaneja no país.

Na sequência, Zezé di Camargo apresentou o projeto Rústico, uma das estreias mais aguardadas da edição comemorativa. Em um formato mais intimista e conectado às suas raízes, o artista conduziu o público por uma viagem repleta de clássicos e interpretações marcadas pela autenticidade que caracteriza sua carreira.

Fechando a primeira noite de festa, o cantor Panda fez sua estreia em Americana e manteve a energia em alta até os últimos instantes do evento, encerrando uma abertura escrita por grandes encontros, novidades e muita celebração.

Além das atrações do palco principal, a edição de 2026 conta com o palco “100% Sertanejo”, instalado na praça de alimentação. O espaço foi criado para valorizar artistas regionais e ampliar a experiência do público ao longo de toda a programação. Cerca de 20 atrações se apresentarão no local durante a festa, sempre antes dos shows principais e nos intervalos das apresentações na arena. O encerramento da programação do palco acontece em 14 de junho, com show da dupla Augusto & Atílio, logo após a apresentação de Ana Castela.

A grandiosidade da Festa do Peão de Americana também se reflete em sua estrutura. Com setores diversificados, ampla praça de alimentação, sistema de segurança reforçado, acessibilidade, serviços de apoio ao público e uma operação preparada para receber milhares de visitantes por noite, o evento mantém o padrão de excelência que o transformou em referência nacional.

A programação continua nesta sexta-feira (5), com os shows de Simone Mendes e Zé Neto & Cristiano. Na arena, o público acompanhará a estreia das competidoras da modalidade Três Tambores, além das montarias válidas pela etapa da PBR (Professional Bull Riders), considerada a principal competição da modalidade no mundo.

Ao celebrar quatro décadas de história, a Festa do Peão de Americana reafirma sua força, sua tradição e sua capacidade de se reinventar, proporcionando experiências inesquecíveis para gerações de apaixonados pela música sertaneja, pela cultura do campo e pelo rodeio.

38ª Festa do Peão de Americana

Endereço: Acesso pela Rodovia Anhanguera, Km 121. Caminho de Servidão, 245 – São Sebastiao, Americana – SP

Data: de 3 a 14 de junho

Horário de abertura:

5 de junho: 19h (Zé Neto & Cristiano/Simone Mendes) | Três Tambores / PBR

6 de junho: 19h (João Bosco & Vinícius/Sami Rico/Gustavo Lima) | Três Tambores / PBR

7 de junho: 17h (Menos É Mais/Matogrosso & Mathias) | Três Tambores / PBR

12 de junho: 19h (Elis Justi/Henrique & Juliano/Gustavo Mioto)

13 de junho: 19h (Luan Santana/Bruno & Marrone/Natanzinho Lima)

14 de junho: 16h (Jogo Brasil x Marrocos/Ana Castela)

Valor de estacionamento: a partir de R$ 60,00 (carro) e R$ 50,00 (moto)

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