O pré-candidato do PL Franco Sardelli e o pai prefeito Chico Sardelli (PL) usaram as redes sociais para exaltar a parcera com o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa) André do Prado. Tanto Franco quanto Chico elencaram 5 ajudas de André, que é pré-candidato ao senado, à cidade.
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André é parceiro antigo de Chico tendo ‘dado guarida’ ao prefeito quando ele ficou sem mandato no final da década passada.
Postagem de Franco e Chico e PL Americana no instagram
Dá uma olhada em quanta coisa boa o @andredopradosp proporcionou para a nossa cidade!
Seja com recursos, diálogos ou articulações, seu empenho e carinho por Americana contribuem muito para o desenvolvimento e o bem-estar da população! 💙
🔹 Remodelação viária da região do Portal
🔹 Recapeamento e pavimentação de vias
🔹 Avenida Americana
🔹 Título de Município de Interesse Turístico
🔹 Fortalecimento do Fundo Social
Agora como pré-candidato ao Senado por São Paulo, temos certeza que vem muito mais pela frente!
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