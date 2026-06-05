O pré-candidato do PL Franco Sardelli e o pai prefeito Chico Sardelli (PL) usaram as redes sociais para exaltar a parcera com o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa) André do Prado. Tanto Franco quanto Chico elencaram 5 ajudas de André, que é pré-candidato ao senado, à cidade.

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André é parceiro antigo de Chico tendo ‘dado guarida’ ao prefeito quando ele ficou sem mandato no final da década passada.

Postagem de Franco e Chico e PL Americana no instagram

Dá uma olhada em quanta coisa boa o @andredopradosp proporcionou para a nossa cidade!

Seja com recursos, diálogos ou articulações, seu empenho e carinho por Americana contribuem muito para o desenvolvimento e o bem-estar da população! 💙



🔹 Remodelação viária da região do Portal

🔹 Recapeamento e pavimentação de vias

🔹 Avenida Americana

🔹 Título de Município de Interesse Turístico

🔹 Fortalecimento do Fundo Social

Agora como pré-candidato ao Senado por São Paulo, temos certeza que vem muito mais pela frente!

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