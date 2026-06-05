X-Bolo viral das redes sociais chega ao Shopping ParkCity Sumaré em ação especial

Sucesso na internet, bolo no formato de sanduíche poderá ser saboreado nesta sexta-feira, dia 5

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Sucesso nas redes sociais, o bolo em formato de sanduíche chega ao Shopping ParkCity Sumaré, nesta sexta-feira, dia 5, em uma ação especial que promete aguçar os fãs da confeitaria criativa. É o “X-Bolo Day”, evento que levará ao público uma das sobremesas mais comentadas das redes sociais nas últimas semanas. A partir das 10h, os visitantes poderão conhecer e adquirir o famoso bolo que conquistou milhares de internautas.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, explica que a iniciativa é uma parceria com a confeitaria sumareense Jardim de Açúcar. Na sexta-feira, a loja montará um ponto de venda em frente ao cinema do empreendimento. As unidades do X-Bolo serão limitadas e a comercialização acontecerá enquanto durarem os estoques. “Será uma oportunidade para o público conhecer os diferenciais da receita e apreciar esta delícia que viralizou na internet”, comenta Gisele.

A receita do X-Bolo substitui os ingredientes salgados por versões doces: o pão dá lugar ao bolo, o hambúrguer é feito de brigadeiro, a maionese é preparada com creme de leite em pó e os tomates são representados por morangos.

O sucesso desta versão de bolo ultrapassou as vitrines da confeitaria e ganhou projeção nacional nas redes sociais. Apenas na última semana, um vídeo publicado pela Jardim de Açúcar ultrapassou a marca de 11 milhões de visualizações e somou mais de 600 mil curtidas, transformando o doce em uma verdadeira sensação da internet.

“Com esta ação, o Shopping ParkCity Sumaré reforça sua proposta de oferecer experiências que unem entretenimento, gastronomia e conveniência, conectando o público com as principais tendências”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço:

X-Bolo Day no Shopping ParkCity Sumaré

Quando: 5 de junho, sexta-feira.

Horário: a partir das 10h (as vendas acontecem até durarem os estoques).

Local: em frente ao cinema.

Leia + sobre gastronomia