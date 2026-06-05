Confira a agenda de junho da Feira do Produtor de Santa Bárbara

A Feira do Produtor de Santa Bárbara d’Oeste segue levando produtos de qualidade a vários bairros do Município, com programação ao longo de todo este mês de junho.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o vínculo entre produtores e consumidores, valorizar o pequeno empresário do ramo gastronômico e ampliar as opções aos consumidores.

Durante o mês, a feira vai movimentar diversas regiões da cidade, sempre das 17 às 22 horas, em espaços já tradicionais para a população.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Produtores e comerciantes interessados em fazer parte da Feira do Produtor podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone (19) 3459.1480. Mais informações também estão disponíveis no Instagram oficial: @feiradoprodutor_sbo.

Confira as datas e os locais da Feira do Produtor em junho:

▪ Residencial Furlan (Entre as ruas José Furlan e José Luiz Covolan)

Dias 2 e 23 de junho, das 17 às 22 horas

▪ Parque das Paineiras (Entre as avenidas Antonio Pedroso, São Paulo e Tenente João Benedito Caetano, Planalto do Sol)

Dias 3, 12 e 26 de junho, das 17 às 22 horas

▪ Jardim Flamboyant (Entre as ruas Monte Líbano e Jequitibá)

Dias 4 e 18 de junho, das 17 às 22 horas

▪ Parque Araçariguama (Rua 21 de Abril, Jardim Itamaraty)

Dias 5 e 19 de junho, das 17 às 22 horas

▪ Área de Bem-Estar e Lazer “Hélio Turatti” (Rua do Cromo, Pântano)

Dia 9 de junho, das 17 às 22 horas

▪ Praça “Augusto Toledo – Seo Augustinho” (Entre as ruas Tupis, Carajás e Tupinambás, Jardim São Francisco)

Dias 10 e 24 de junho, das 17 às 22 horas

▪ Jardim Rochelle II (Rua Dr. Luiz dos Santos Mano, esquina com a Avenida Sebastião de Paula Coelho)

Dia 11 de junho, das 17 às 22 horas

▪ Linópolis | Área de Bem-Estar e Lazer “Dona Tereza Rezina Cuppi” (Rua Cícero Jones)

Dia 16 de junho, das 17 às 22 horas

▪ Parque Zabani | Estacionamento da Etec (Entre a Avenida Antonio Pedroso e Rua São Luiz)

Dia 17 de junho, das 17 às 22 horas

▪ Jardim Santa Rosa (Rua Holanda)

Dia 25 de junho, das 17 às 22 horas

▪ Praça “Tio Zica” (Rua Vereador Dr. Sebastião Adail Ribeiro, 533, Jardim Souza Queiroz)

Dia 30 de junho, das 17 às 22 horas

Leia + sobre diversão e arte