Roubaram TV pra assistir a Copa e se deram mal em Santa Bárbara

Dois rapazes que roubaram uma TV em uma casa em Santa Bárbara d’Oeste este feriado foram detidos por agentes da Guarda Municipal da cidade.

Abordagem dos GMs aconteceu no final da noite do feriado no Parque zabani. Os dois rapazes foram fichados e depois liberados. Abaixo a resenha da Guarda Municipal.

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*GUARDA CIVIL MUNICIPAL SBO*

*VTR 100*

🚨 GCM JOSÉ

🚨 GCM SILVA

*APOIO TÁTICO 01*

🚨 GCM SANDRIN

🚨 GCM SERNAJOTTO

🚨 GCM ANDRADE

📍 *DATA*: 04 de junho de 2026

📍 *HORA*: 22:50

📍 *LOCAL*: Rua Ângelo Sans, 740 – Pq. Zabani

🛑 *Furto* roubo

Em patrulhamento preventivo pelo bairro Pq. Zabani, deparamo-nos com o veículo Gol, de emplacamento CJZ 8941, com um televisor grande no banco de trás, motivo esse que ensejou a abordagem. Foram acionados sinais sonoros e luminosos, diante dos quais o condutor percebeu e prontamente parou.

No interior do veículo estavam R.M.L, de 41 anos, desempregado, morador no mesmo bairro, e F.M.S, de 34 anos, ajudante geral, morador do Residencial Bosque das Árvores, ambos conhecidos nos meios policiais pela prática de furtos.

Em busca pessoal nos indivíduos, nada de ilícito foi localizado. Porém, no interior do veículo foi localizada uma TV da marca Samsung e uma bolsa contendo diversos perfumes de inúmeras marcas nacionais e importadas, bem como um relógio de pulso, todos sem nota fiscal.

Indagados sobre os objetos, relataram que uma das partes havia brigado com a esposa e retirado os objetos de sua residência, versão negada instantes depois pelos próprios indivíduos, que alegaram serem produtos de furto em uma residência em data anterior.

Diante do relato, os indivíduos e objetos foram conduzidos ao plantão policial, onde, no momento da oitiva com o escrivão de polícia, negaram que praticaram furto algum e afirmaram que os produtos pertenciam a Renato.

Diante do exposto, a autoridade policial de plantão, Dr. Yan Loui Adania Queiroz, determinou a apreensão de todos os objetos por meio do IM9835-1/2026, qualificando e liberando ambas as partes, bem como liberando o veículo para o motorista K.P.M.L, com habilitação regular.

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