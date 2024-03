O ex-deputado Zé Mentor vai dar nome a uma rua em Americana.

Deputado federal por vários mandatos, Zé Mentor (PT) morreu em 2020 no começo da pandemia da Covid 19. Irmão do também ex-deputado de Americana Antonio Mentor, Zé sempre foi bem votado na região e mantinha relação com diversas lideranças e prefeitos nos últimos 20 anos.

Ele faleceu com 71 anos depois de ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital 9 de Julho.