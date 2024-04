Um homem de 61 anos foi preso após ser acusado de abusar de uma menina de 10 anos na Basílica de Americana. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (17). O homem, que é zelador do local, teria beijado e acariciado o corpo da criança.

Ao saber do ocorrido pela professora de catequese da menina, o padre responsável prontamente ligou para a polícia, por volta das 21h30. À polícia, o zelador afirmou que a menina começou a chorar ao contar de uma briga com o irmão e então, ele a teria abraçado e beijado sua testa.

Já a menina, afirmou para a professora que foi beijada à força e que o homem acariciou a região dos seios. O acusado vai responder por estupro de vulnerável.

Após o ocorrido, a Basílica emitiu uma nota oficial nas redes sociais afirmando que assim que os fatos foram alegados, todas as providências foram tomadas imediatamente e que a Basílica está à disposição para colaborar com a justiça no que for necessário.

Mais notícias da cidade e região

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP