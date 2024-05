Zimbaldi parte pra cima de Dario e Tourinho parece parado

A corrida para prefeito de Campinas tem o deputado estadual Rafa Zimbaldi

com o pé no acelerador contra o atual prefeito Dario Saadi (Republicanos). Ele (Rafa) tem atacado o prefeito, que reagiu e justicializou o embate das redes.

Enquanto isso, o candidato do PT Pedro Tourinho parece viver alheio ao processo sucessório de Campinas com baixa atividade em rede social ou mesmo baixa mobilização do time de esquerda na cidade.

No começo do ano, o meio político apostava fortemente em um segundo turno entre Dario e Tourinho, mas nos últimos vezes o que se viu é Rafa bastante no ataque e polarizando a corrida. Zimbaldi (Cidadania) conseguiu, junto à 378ª Zona Eleitoral de Campinas, repostar críticas à gestão municipal da cidade sobre autorizar e financiar a festa “Lambuzada” – alvo de críticas em razão de conteúdo pornográfico apresentado em espaço público e durante o dia, no mês passado.

Na decisão final da juíza Fernanda Silva Gonçalves, proferida nessa terça-feira (21/5), a magistrada entendeu que não há problema algum com o conteúdo que Rafa subiu em seus perfis oficiais nas redes sociais e determinou o arquivamento da denúncia, impetrada pelo prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos).

O evento, organizado pela produtora Bicuda, em 14 de abril (domingo), na Praça “Durval Pattaro”, no Distrito de Barão Geraldo, causou revolta entre os campineiros, que compartilharam a mesma indignação de Rafa nas redes sociais. Gravações da apresentação trazem músicas e cenas que fazem apologia à nudez, e à simulação de sexo. No dia, famílias inteiras, incluindo crianças e idosos, foram expostas à encenação, já que aconteceu durante o dia e em espaço público.

Leia + sobre política regional

Com a sentença lavrada, derrubando a liminar que previa a retirada do post de Rafa, a pedido de Saadi, o parlamentar do Cidadania-SP republicou o conteúdo nas redes sociais (Instagram e Facebook) nesta quarta-feira (22/5). Em seu entendimento, a decisão da Justiça Eleitoral de Campinas ratifica o posicionamento crítico de todo o povo campineiro:

“A decisão final da Justiça Eleitoral de Campinas mostra que nosso trabalho de fiscalização das ações da Prefeitura está correto. A juíza do caso atribuiu legitimidade às denúncias. Todas estão de acordo com a Legislação. Errado foi a Prefeitura de Campinas, via emenda, custear uma apresentação pornográfica, num fim de tarde, em plena praça pública”, observa Rafa.