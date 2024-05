Estudantes dos 9º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Florestan Fernandes, no bairro Morada do Sol, em Americana, visitaram o Residencial Benaiah nesta terça (21) e quarta-feira (22). Eles levaram jogos que foram produzidos na Sala Maker para se divertirem com os moradores. O projeto intitulado “Brincar não tem idade: jogos para idosos” é desenvolvido na unidade escolar em parceria com a disciplina de Filosofia.

Durante a visita, os adolescentes apresentaram os jogos criados na escola, ensinando e jogando com os residentes. As brincadeiras foram desenvolvidas para promover a coordenação motora e a estimulação cognitiva e sensorial dos idosos, como explicou a professora da Sala Maker, Kelly Azevedo Gonçalves.

Além disso, os estudantes escreveram cartas se apresentando aos moradores, entregues semana passada, e as respostas virão no dia 5, durante a visita do Benaiah à escola. Segundo a professora de Filosofia Luciana Venâncio, a iniciativa promove nos adolescentes a valorização do idoso na sociedade, permitindo aos estudantes conhecê-los, interagir e respeitá-los.

A visita de quarta-feira foi encerrada com a declamação de poesias e apresentação de uma música, além da entrega de flores produzidas pelos estudantes com materiais alternativos.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, enalteceu a iniciativa. “É gratificante ver os projetos desenvolvidos na Salas Maker Criar e Aprender, criadas em Americana pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi, superarem os limites da escola e chegarem à sociedade. A criação de jogos e a interação com outros grupos contribuem para que nossos estudantes se tornem cidadãos conscientes e atuantes em nossa cidade”, destacou.