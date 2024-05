Minicampo Nova Odessa tem semifinais sábado

A Secretaria de Esportes e Lazer de Nova Odessa se prepara para a realização das semifinais do Campeonato Municipal de Futebol Minicampo 2024 este sábado, dia 25 de maio.

Após algumas semanas de partidas emocionantes entre todos os times competidores, o campeonato terá seus penúltimos jogos concentrados no Campo Municipal da Vila Azenha, que foi adaptado para esta modalidade.

Nesta nova fase, o Campeonato conta com 4 times e aproximadamente 60 atletas, que em cada grupo, desde o início dos jogos, marcaram pontos e avançaram para as próximas fases, mostrando seu talento e assim chegando à fase das semifinais do campeonato.

Na rodada anterior, o Unidos FC venceu o time São Francisco por 3 x 0, o Desportivo Déli venceu Guarapari FC por 2 x 0, o Esfer venceu França por 3 x 1 e o EC Triunfo venceu EC Real por 3 x 0.

Agora nesta nova fase, Unidos FC, Desportivo Déli, Esfer e EC Triunfo conquistaram uma vaga nas semifinais do campeonato, e o sentimento de animação e vitória de todos os times é evidente.

Pela primeira semifinal, no dia 25, sábado, às 14h45, o Esfer enfrentará o time Unidos FC.

Logo mais, às 15h45, será a vez de Triunfo e Desportivo Déli descobrirem quem será o outro time vencedor a garantir uma vaga na grande final.

Os jogos acontecerão no Campo da Vila Azenha. Mas com a expansão da competição neste ano, mais campos foram utilizados. Enquanto em 2023 foram utilizados 4 campos, este ano foram ao menos 6 localidades, proporcionando mais espaço e oportunidade para os jogadores mostrarem seu talento.

“Estamos animados com o crescimento da competição este ano, com mais equipes e campos em uso. Nossa expectativa é de uma semifinal altamente competitiva, com um alto nível técnico, assim como foram as partidas anteriores”, afirmou o secretário-adjunto de Esportes do Município, José Henrique de Carvalho.

Tanto o horário dos jogos, quanto as chaves classificatórias onde cada time se enfrenta estão disponíveis no Instagram da prefeitura através do link https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/ ou pela página do Facebook https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa.

Para obter informações adicionais sobre esta e outras competições municipais, você pode dirigir-se à sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada no Ginásio de Esportes Jaime Nércio Duarte, na Rua João Bassora, nº 500, no Jardim Santa Rosa.

