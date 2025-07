Zona Azul: ACIAS se reúne com prefeito Henrique do Paraíso

Leia + sobre partidos política regional

A ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) e a Prefeitura de Sumaré irão formar um comitê para ouvir comerciantes e apresentar sugestões para a implantação do novo modelo de estacionamento rotativo na cidade. A decisão foi anunciada na manhã desta quarta-feira, 30/7, durante uma reunião entre diretores da ACIAS e o prefeito Henrique do Paraíso. Sumaré está sem zona azul desde o dia 16 de julho, quando a prefeitura encerrou o contrato com a empresa que prestava o serviço na cidade.

Nesta quarta-feira, a presidente da ACIAS, Selma Koshoji, e os diretores Juarez Pereira da Silva e Alan Maia se reuniram com o prefeito Henrique do Paraíso para alinhar as ações que serão realizadas para ouvir os comerciantes sobre as mudanças necessárias no novo sistema. O prefeito explicou que o edital para a contratação de uma empresa para a prestação do serviço ainda está sendo elaborado e que a ideia é implantar um modelo eficiente, sem onerar a população de forma indevida.

O comitê com integrantes da ACIAS e da prefeitura deve organizar reuniões para ouvir comerciantes sobre o novo modelo de estacionamento. Para a ACIAS, o estacionamento rotativo é essencial para organizar o uso de vagas na região central.

Revitalização

Durante a reunião, o prefeito apresentou aos diretores da ACIAS o projeto de revitalização da Avenida 7 de Setembro. A reforma deve começar em janeiro e a previsão é que as obras durem um ano. Segundo o prefeito, serão investidos cerca de R$ 25 milhões. O projeto prevê alargamento das calçadas, aterramento da fiação, disponibilização de Wi-Fi e instalação de áreas de descanso para levar mais conforto e segurança aos consumidores.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP