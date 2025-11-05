Zoonoses de Sumaré realiza vacinação antirrábica em 45 cães e gatos

A vacinação ocorre sempre na última quinta-feira de cada mês, mediante agendamento prévio

A Secretaria de Saúde de Sumaré, por meio da Vigilância em Zoonoses, promoveu na última quinta-feira (30) a vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos. Ao todo, foram aplicadas 45 doses da vacina, imunizando 36 cães e 09 gatos.

A vacinação ocorre sempre na última quinta-feira de cada mês, mediante agendamento prévio. Para receber o imunizante, o animal deve ter, no mínimo, quatro meses de idade e estar em boas condições de saúde.

É importante apresentar a carteirinha de vacinação do animal no momento da aplicação, pois esse é o único documento válido para comprovar a imunização e acompanhar o cronograma de reforço. A vacinação é obrigatória por lei em todo o território nacional, sendo necessário o reforço anual em cães e gatos.

“A vacina antirrábica é a principal forma de controle da raiva em áreas urbanas e rurais, contribuindo para a redução dos casos em animais e, consequentemente, em humanos. Por isso, é essencial aproveitar essa oportunidade de vacinar gratuitamente os animais”, destacou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

As famílias interessadas podem agendar a vacinação pelo telefone (19) 3883-7486. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, na sede da Vigilância em Zoonoses, localizada na Avenida da Saudade, s/n, Jardim Planalto do Sol.

