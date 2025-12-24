A primeira Campanha de Doação de Sangue de 2026 em Santa Bárbara d’Oeste acontecerá no dia 6 de janeiro. A ação será das 9 às 12 horas, no Lions Clube de Santa Bárbara d’ Oeste, localizado na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce. O calendário completo com todas as datas para o próximo ano será divulgado em breve pelo Hemocentro da Unicamp.

As campanhas realizadas durante o ano de 2025 no município coletaram 573 bolsas. O número representa um aumento de mais de 24% no número de bolsas coletadas em relação ao ano anterior.

As campanhas de doação de sangue no Município são promovidas desde 1998, em parceria entre o Hemocentro da Unicamp, o Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde. Atualmente, a iniciativa tem como outros importantes apoiadores a Pastoral da Saúde – Diocese de Piracicaba – Região de Santa Bárbara d’Oeste, Supermercados São Vicente, Crema Supermercados e Confraria Há Bares que Vem Para o Bem.

Dúvidas podem ser sanadas diretamente no Hemocentro da Unicamp pelo telefone 0800 722 8432, de segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas. Todas as informações sobre as Campanhas de Doação de Sangue estão disponíveis no canal dos Doadores de Sangue no WhatsApp pelo link: https://acesse.one/doadores-de-sangue-de-sbo

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue 2026 em Santa Bárbara d’Oeste

Dia 6 de janeiro

Horário: sempre das 9 às 12 horas

Local: Lions Clube SBO | Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce, Santa Bárbara d’Oeste/SP