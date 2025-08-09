Confira 10 alimentos para aumentar sua imunidade

Nutricionista funcional Diogo Cirico explica como uma alimentação equilibrada pode fortalecer as defesas do organismo

Ficar doente com frequência não é normal, e muitas vezes tem relação direta com o que se come. A alimentação é um dos pilares mais importantes para manter o sistema imunológico funcionando bem. E isso não depende de fórmulas milagrosas, mas de escolhas consistentes no dia a dia.

Segundo o nutricionista funcional Diogo Cirico, responsável técnico da Growth Supplements, não existe um alimento ou nutriente isolado capaz de “blindar” o organismo. O que fortalece a imunidade é o conjunto: uma dieta variada e rica em vitaminas, minerais, fibras e gorduras boas, além de sono adequado, atividade física, hidratação e manejo do estresse.

“O sistema imune é formado por órgãos e células que atuam em conjunto para proteger o corpo. Isso exige equilíbrio nutricional e energético. Não adianta comer bem, mas viver com déficit calórico ou desidratação, isso já compromete a resposta imunológica”, explica Cirico.



A imunidade é construída com rotina, diz nutricionista

O nutricionista funcional lista 10 alimentos com potencial para ajudar nas defesas naturais do organismo, quando inseridos em uma alimentação saudável e regular:

1. Frutas cítricas: Laranja, limão, tangerina e toranja são ricas em vitamina C, que ajuda na produção de glóbulos brancos e fortalece a barreira contra infecções.

2. Mamão: Fonte de vitamina A (retinol), complexo B, ferro, potássio e fibras. Nutritivo e com poucas calorias, é um bom aliado para o dia a dia.

3. Kiwi: Carregado de vitamina C, K, potássio e antioxidantes, o kiwi tem ação anti-inflamatória e pode ajudar a reduzir infecções respiratórias.

4. Amêndoas: Ricas em vitamina E, que atua junto com a vitamina C no suporte ao sistema imune. Também fornecem gorduras boas e compostos anti-inflamatórios.

5. Brócolis: Vegetal versátil e nutritivo, contém vitaminas A, C e E, fibras e antioxidantes. Também fornece isotiocianatos, com propriedades anti-inflamatórias.

6. Gengibre: Além de melhorar a digestão, o gengibre contém gingerol, com ação anti-inflamatória e analgésica. Pode ajudar na prevenção de resfriados.

7. Alho: Tradicional na medicina natural, o alho tem compostos sulfurosos com ação antiviral e imunomoduladora. Pode ser usado cru ou cozido em preparações.

8. Iogurte natural: Fonte de probióticos, que ajudam na saúde intestinal — uma área diretamente ligada à imunidade. Prefira versões sem adição de açúcar.

9. Sementes de girassol: Ricas em vitamina E, selênio e magnésio, nutrientes importantes para o bom funcionamento do sistema de defesa do corpo.

10. Peixes gordurosos (salmão, sardinha, atum): Fontes de ômega 3, que ajuda a modular a inflamação e fortalece a resposta imunológica, além de conter vitamina D.

Cirico lembra que o mais importante é manter a constância, e não buscar soluções pontuais. “Comer bem um ou dois dias não é suficiente. Imunidade é construída com rotina. E ela começa na feira, no mercado e no prato.”

Além disso, o especialista reforça que o consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em aditivos químicos e pobres em nutrientes, deve ser evitado. “Eles não apenas não ajudam, como sobrecarregam o organismo e podem atrapalhar as funções do sistema imune”, conclui.