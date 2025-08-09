Secretaria de Educação remaneja professores e ADIs em Santa Bárbara

A Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara d’Oeste iniciou o processo anual de remoção de professores e ADIs (Agentes de Desenvolvimento Infantil), conforme previsto na Instrução Normativa 21/2024 da prefeitura

Leia Mais notícias da cidade e região

Nesta quarta-feira (6), foi realizada uma reunião com os dirigentes escolares para alinhar o início do processo. Já nesta quinta (7), acontece a reunião com representantes de cada unidade escolar da rede municipal para eleger os membros da comissão responsável por acompanhar a remoção.

A comissão é composta por servidores de cada segmento da Educação e por integrantes da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, garantindo que o processo ocorra com legitimidade, representatividade e transparência.

A remoção é fundamental para assegurar uma melhor distribuição dos profissionais nas unidades escolares, levando em conta critérios como tempo de serviço, necessidades da rede e preferências individuais. O processo contribui para o bom funcionamento das escolas, promove um ambiente de trabalho mais satisfatório e visa atender de forma mais eficiente os alunos da rede municipal.

“Essa conduta reflete o empenho permanente da Secretaria Municipal de Educação em zelar pelo respeito, pela escuta ativa e pela construção coletiva de todos os processos que impactam diretamente a vida funcional e profissional de nossos educadores.”, destaca a secretária de Educação Tânia Mara da Silva.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP