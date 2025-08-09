UBS Dona Rosa, em Americana, tem ação educativa sobre prevenção ao HPV

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Dona Rosa, em Americana, promoveu nesta quinta-feira (7) uma ação educativa voltada à conscientização sobre o HPV (Papilomavírus Humano) e à importância da vacinação como forma de prevenção. A atividade foi realizada na sala de espera da unidade e conduzida pela enfermeira Núbia Alexandre, com apoio da equipe multidisciplinar.

Durante o encontro, foram abordados temas como os tipos do vírus, formas de transmissão, sintomas, complicações e estratégias de prevenção. A enfermeira destacou que a vacina contra o HPV, disponível gratuitamente pelo SUS, é indicada para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, sendo uma das principais formas de evitar infecções e complicações futuras.

Vacina

Além das orientações, os participantes receberam materiais informativos e foram incentivados a procurar a sala de vacinas da unidade para manter a caderneta em dia. “A vacina é segura, eficaz e pode prevenir diversos tipos de câncer. Quanto mais cedo for aplicada, maior a proteção ao longo da vida. É fundamental que pais e responsáveis fiquem atentos ao calendário vacinal”, reforçou Núbia.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, ressaltou o papel da atenção primária na promoção da saúde. “Essas ações são fundamentais para conscientizar a população. Quando falamos em HPV, falamos de prevenção ao câncer. Nosso trabalho vai além da assistência: envolve orientação, informação e cuidado contínuo com a comunidade.”

O HPV é o vírus causador da infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. Estima-se que existam mais de 200 tipos do vírus, alguns relacionados a lesões benignas, como verrugas genitais, e outros associados a tumores malignos, como os de colo do útero, pênis, ânus, boca e garganta. A vacinação, aliada ao uso de preservativos, é a principal forma de prevenção.

