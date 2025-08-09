A servidora da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana Elaine Andrea Agulha Catharino foi selecionada para apresentar um trabalho no 9º Congresso Internacional de Direitos Humanos, que será realizado nos dias 20 e 21 de agosto, na Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), em Santiago, no Chile.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento, com o tema “Direitos Humanos em Tempos de Mudança: Reflexões e Ações em um Mundo Globalizado”, reunirá representantes da sociedade civil, pesquisadores e acadêmicos de diversos países, promovendo debates sobre os desafios contemporâneos na proteção e promoção dos direitos humanos. O congresso é organizado pela Escola de Direito da UCSH, em parceria com o Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal).

Servidora pública há 23 anos, Elaine atua na coordenação da Atenção Primária à Saúde e já integrou o setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador, da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), onde realizava vistorias programadas e atendia denúncias sobre acidentes de trabalho. Estudante do 10º semestre de Direito no Unisal, foi incentivada a inscrever seu trabalho após uma chamada acadêmica da instituição.

O estudo, intitulado “A saúde do trabalhador como direito humano: desafios e perspectivas diante da informalidade”, foi selecionado por reitores da universidade chilena. A pesquisa analisa a saúde do trabalhador como um direito humano fundamental, ressaltando os desafios impostos pela informalidade e defendendo a ampliação da proteção social diante das novas dinâmicas laborais na América Latina.

A vivência adquirida no setor de Saúde do Trabalhador foi fundamental para a pesquisa, que aborda não apenas a importância das Normas Regulamentadoras (NRs) e da prevenção de acidentes, mas também a atenção à saúde mental dos profissionais. Essa percepção foi fortalecida durante inspeções em empresas, que permitiram compreender de perto as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores.

Fala Elaine

“Levar a minha experiência como servidora pública municipal para um congresso internacional é mais do que uma realização pessoal, é uma forma de dar visibilidade às realidades enfrentadas pelos trabalhadores brasileiros e às políticas públicas que desenvolvemos na ponta. Poder transformar isso em pesquisa e apresentar para especialistas de diversos países é, sem dúvida, uma honra e uma grande responsabilidade”, afirma Elaine.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destaca a relevância da participação. “Essa conquista representa o reconhecimento do trabalho técnico e humanizado que nossos servidores realizam. A Elaine leva não só um estudo de qualidade, mas também o nome de Americana para um evento internacional de grande prestígio”, observa.

O diretor da Uvisa, Antônio Donizetti Borges, também ressalta o orgulho pela conquista. “A trajetória da Elaine dentro da Vigilância em Saúde do Trabalhador foi marcada pelo compromisso e pela seriedade. Ver esse conhecimento transformado em pesquisa e compartilhado com o mundo é motivo de grande satisfação e orgulho para todos nós”, afirma.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, reforça a importância do feito. “É muito gratificante ver uma profissional da nossa rede levar para um congresso internacional um tema que dialoga diretamente com a realidade dos serviços públicos. Isso mostra como nossas experiências locais têm força para contribuir em debates globais”, conclui.

A participação da servidora reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde com a formação contínua e o fortalecimento de políticas públicas baseadas em evidências e experiências práticas.

Leia + sobre saúde