Exposição no Shopping ParkCity Sumaré reconta história do município

Mostra inicia na 3ª-feira (12) em parceria com a Associação Pró-Memória

O Shopping ParkCity Sumaré recebe a partir da próxima terça-feira, (12/8), a exposição fotográfica História e Emancipação, em parceria com a Associação Pró-Memória. A exposição é uma homenagem a Sumaré, que completou 157 anos em 26 de julho.

A história e a emancipação do município, que pertencia a Campinas, são o destaque da mostra. A exposição reúne fotografias do acervo do Pró-Memória. “É como uma viagem pelo tempo. O público terá a oportunidade de conhecer mais sobre a história de Sumaré e a representatividade do poder público nessa trajetória, por meio de imagens históricas da cidade preservadas pelo Pró-Memória”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

A exposição estará localizada em frente à loja American Shoes e poderá ser visitada gratuitamente até o dia 31 de agosto – de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 12h às 20h.

Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré, lembra que a iniciativa integra as ações que o empreendimento realiza no sentido de valorizar a história e a cultura do município, proporcionando à comunidade um ambiente com entretenimento e conteúdo cultural relevante.

Serviço:

Exposição Fotográfica História e Emancipação

Quando: de 12 a 31 de agosto.

Horário de visitação: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 12h às 20h.

Onde: em frente à loja American Shoes.

Visitação gratuita.

